El Presidente disparó contra la oposición: «Si no quieren retenciones, ¿qué proponen?»

En diálogo con La 990, Alberto Fernández también aseguró que está decidido a que los salarios le ganen a la inflación.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló con Claudio Villarruel en La 990 (para el programa Detrás de lo que Vemos) y sostuvo que «este tema de las derrotas épicas a mí no me convence. Me gustaría que pudiéramos dar un debate con la oposición porque es muy probable que los precios sigan subiendo y esto repercute en los salarios. Si no quieren retenciones, ¿Qué es lo que proponen?».

«Las retenciones son derechos a la exportación y la Argentina los tuvo siempre, pero después de la crisis de 2008 se convirtió en un tema tabú del que no se puede hablar. Creo que las retenciones son una posible solución pero se niegan a discutirlo«, remarcó Alberto.

También se refirió a la inflación: «Entre el año 2003 y 2015, el salario real aumentó 19 por ciento. Desde el 2016 al 2019, el salario real cayó 20 puntos. Perdimos en 4 años lo que nos llevó 12. Recuperar eso en este contexto es un problema inmenso. Nosotros estamos decididos a que los salarios le ganen a la inflación. Es un trabajo arduo en las condiciones de incertidumbre que el mundo ofrece. El mayor esfuerzo es mejorar los salarios».

«Yo le pongo todo el empeño en un país que tiene una historia muy dramática con respecto a la inflación. Esto no empezó conmigo, pero amo la política y creo que sirve para resolver los problemas y hacer más llevadera la vida de la gente», dijo el Alberto, que agregó: «Todos quisieron resolver el problema de los formadores de precios y la inflación. A mí me tocó el peor de los escenarios«.

En el mismo sentido, el Presidente apuntó contra el empresariado argentino: «Hay un gran problema de solidaridad por parte de muchos sectores poderosos de la Argentina». Sobre las paritarias, que dividió aguas entre los partidos que componen el Frente de Todos, expresó que está decido a trabajar por la recomposición del salario: «Nosotros estamos decididos a que el salario le gane a la inflación, por eso hemos abierto las paritarias. Pero es un trabajo arduo en las condiciones de incertidumbre actuales».

«Pensar que la culpa la tiene el salario de la gente es el problema de siempre, hay que pensar quiénes destruyeron los salarios. Es la lucha entre quienes creemos que el Estado debe estar presente y quienes no. Acá el problema no es el costo laboral«, sentenció el Presidente.

Fuente: NA