El PSG no le renovará el contrato a Messi luego de la sanción por dos semanas

Así lo aseguró la revista deportiva francesa L’Equipe, Barcelona y el Inter de Miami se pelean por tener al 10 argentino en sus filas para la próxima temporada.

El Paris Saint Germain decidió no renovarle el contrato a Lionel Messi después de su viaje sin autorización a Arabia Saudita y aplicarle una sanción de dos semanas por lo que dejará el club francés a principios de julio de este año, según publicó el diario deportivo francés L’Equipe.

El capitán de la Selección argentina había firmado un contrato en 2021 en donde tenía una cláusula que le permitía extender su vínculo hasta el 2024 pero finalmente el club parisino no hará uso de esa opción y lo dejará libre. Lo curioso es que durante el Mundial Qatar 2023, Messi y el presidente el club, Nasser al Khelaifi habían acordado de palabra su continuidad.

Más temprano, la institución había anunciado la suspensión de Lionel Messi por dos semanas debido a un viaje sin autorización que realizó a Arabia Saudita para una empresa de turismo y faltó al entrenamiento con el equipo que viene de perder 3 a 1 ante el Lorient por la Ligue 1. Además de no poder asistir a las prácticas, a «Lio» se le descontará el sueldo durante las dos semanas de sanción.

“Nadie está por encima del PSG. Los aficionados están enfadados por el juego y la falta de disciplina y esto no es un buen ejemplo. Messi no es diferente a nadie. Si se va a miles de kilómetros por un asunto comercial, necesita permiso del club. Hay líneas que no pueden traspasarse», habían sido las palabras de Al Khelaifi sobre la sanción a Messi.

Mientras esté imposibilitado de disputar los partidos ante Troyes y Ajaccio, Messi evaluará su situación para la próxima temporada la cual tiene al Barcelona y al Inter de Miami de la MLS como los posibles destinos del argentino una vez salga del club francés.

Desde España aseguraron que Messi tiene todo listo para su regreso, solo habría que aclarar los económico, ya que esa sería una traba importante para no sobrepasar el fair play financiero -están excedidos en alrededor de 200 millones de euros- impuesto por la Liga Española. El campeón del mundo tuvo varios viajes a Barcelona en las últimas semanas y la ilusión se hizo más fuerte por parte del cuadro catalán.

Hace algunos días, Messi se sacó una foto con el hombre que lo quiere llevar a la MLS de Estados Unidos, David Beckham. El británico, presidente del Inter de Miami, se manifestó en varias ocasiones su intensión de llevar a «Lio» al fútbol estadounidense y esa posibilidad puede ser cada vez más real.

Fuente: NA