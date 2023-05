El rey Carlos III y la reina Camilla fueron coronados en una histórica ceremonia

El rey Carlos III fue ungido y coronado el sábado en el mayor acto ceremonial celebrado en Gran Bretaña en las últimas siete décadas, un suntuoso despliegue de pompa que se remonta a 1.000 años atrás.

Ante un centenar de líderes mundiales y millones de telespectadores, el Arzobispo de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia Anglicana, colocó la corona de San Eduardo, de 360 años de antigüedad, sobre la cabeza de Carlos, sentado en un trono del siglo XIV en la Abadía de Westminster.

Se dispararon salvas de artillería en la Torre de Londres y por toda la capital, la nación, Gibraltar, las Bermudas y los barcos en alta mar. «Dios salve al Rey Carlos. Larga vida al rey Carlos. Que el rey viva para siempre», dijo la congregación en la abadía tras una fanfarria de trompetas.

Durante el histórico y solemne servicio de dos horas, que se remonta a la época de Guillermo el Conquistador en 1066, la segunda esposa de Carlos, Camilla, también fue coronada reina.

Aunque arraigada en la historia, la ceremonia es también un intento de presentar una monarquía con visión de futuro, en la que los participantes reflejen un país más diverso y todas sus religiones.

𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠

The Archbishop of Canterbury places St Edward’s Crown on The King’s anointed head. The clergy, congregation and choir all cry ‘God Save The King’.#Coronation pic.twitter.com/kGrV3W0bky

