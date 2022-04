En medio de la crisis social en Perú, River visita a Alianza Lima por la Copa Libertadores

La grave situación social en Perú casi hace naufragar el partido entre el Millonario y el conjunto limeño.

River debutará en la Copa Libertadores frente a Alianza Lima tras la incertidumbre por los conflictos sociales y el toque de queda que vivió Perú, y que incluso pusieron en riesgo la realización del partido.

El encuentro, correspondiente al Grupo F, será a las 21 como estaba previsto en el estadio Nacional, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y televisación de ESPN.

El estallido social que comenzó después de un paro de transportistas por el aumento del precio del combustible y que hasta el momento dejó como saldo cuatro personas fallecidas, también llevó al mandatario peruano, Pedro Castillo, a decretar «inamovilidad social» desde las 2 de la madrugada hasta la medianoche del martes con el objetivo de «resguardar la seguridad ciudadana».

Ante esto, la incertidumbre se apoderó del debut copero del River, dado que no existía confirmación de que el plantel pueda viajar por lo que surgió la posibilidad de que el choque sea reprogramado.

No obstante, el dirigente de Alianza Lima Edwin Ordóñez señaló: «Existe una situación convulsionada, el paro del gremio de Transportes fue el detonante, pero para nosotros el partido se juega, tenemos las garantías de la policía. El toque de queda termina mañana miércoles y no es estricto. No existe ninguna situación para que se suspenda el partido».

Y agregó: «Hubo una reunión con el Ministerio del Interior y trabajamos con normalidad. Respondimos las preguntas de Conmebol, estamos en comunicación permanente con ellos y el aeropuerto de Lima funciona de manera natural. Se va a jugar con normalidad y con público. Ya vendimos más de la mitad de las localidades y la hinchada de Alianza siempre acompaña».

Para el encuentro, que finalmente cuenta con las garantías del gobierno peruano, el entrenador Marcelo Gallardo no podrá contar con el defensor chileno Paulo Díaz y con el mediocampista José Paradela, quienes dieron positivo en coronavirus.

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del partido:

Alianza Lima: Ángelo Campos; Oslimg Mora, Pablo Míguez, Christian Ramos, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha; Cristian Benavente y Hernán Barcos. DT: Carlos Bustos.

River: Franco Armani; Robert Rojas, Jonatan Maidana, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Nacional

Nacional Arbitro: Wilmar Roldán

Wilmar Roldán Hora: 21

21 TV: ESPN

Fuente: Noticias Argentinas