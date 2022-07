Escombros del Long March 5B cayeron sobre el Océano Índico

Esta es la segunda vez que los restos de este cohete propulsor caen sobre el Océano Índico, ya que lo mismo ocurrió el año pasado, mientras que en el 2020 cayeron sobre el Atlántico Norte.

Los escombros del cohete chino Long March 5B cayeron en la tarde de de este sábado sobre el Océano Índico, informó el Comando Espacial de los Estados Unidos en su cuenta oficial de Twitter.

El organismo destacó que remite al Gobierno de Filipinas «para obtener más detalles sobre los aspectos técnicos del reingreso, como la posible dispersión de escombros y la ubicación del impacto».

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China (PRC) Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30. We refer you to the #PRC for further details on the reentry’s technical aspects such as potential debris dispersal+ impact location.

— U.S. Space Command (@US_SpaceCom) July 30, 2022