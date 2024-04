«Estaba endemoniado», revelan detalles de la furiosa reacción de Messi tras enfrentar a Rayados

El argentino Nicolás Sánchez, uno de los asistentes de Fernando Ortiz en el conjunto de Monterrey, contó lo que sucedió en la zona de vestuarios. Narró cómo lo encaró el capitán de la Selección y trató de «pelotudo» a Gerardo Martino.

La ida de los cuartos de final de la Concachampions entre Inter Miami y Monterrey de México terminó con un violento episodio en la zona de vestuarios. A pesar de que Lionel Messi no pudo disputar el partido debido a una lesión, quedó en el centro de la escena ya que al término del juego fue a increpar al árbitro junto a Gerardo Martino y tuvo un altercado con integrantes del cuerpo técnico rival, comandado por Fernando Ortiz. Este último había hecho declaraciones previas por supuestos favoritismos de los árbitros para con la franquicia de la MLS.

En las últimas horas, Fox Sports México reveló un audio que se viralizó de Nicolás Sánchez, uno de los asistentes del conjunto de Nueva León. En esos poco más de cuatro minutos, el ex defensor de Racing y River Plate brindó detalles de lo acontecido en la zona mixta con el plantel de las Garzas. Dijo que el capitán de la Selección argentina quiso pelear con él e insultó al Tata Martino.

“Voy a contar este audio que seguramente será reenviado a muchos grupos, y gente que me está preguntando lo mismo. Sí, me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar, porque sino me hubiese pegado. Porque me tuvo a un centímetro. Me puso el puño al lado de la cara. Creo que estaba buscando mi reacción más que pegarme”, empezó.



Y luego, añadió: “Yo veo siempre los partidos en una cabina, con dos compañeros. Termina el partido y bajamos al vestuario como siempre. En el mediotiempo bajo al vestuario, lo veo a Messi de lejos; pero no lo pude saludar. Además era mediotiempo. Cuando termina el partido. Nosotros bajamos al vestuario y antes de entrar al vestuario, todavía no habían entrado ni los jugadores ni nuestros ni del Inter. Cuando estoy en la puerta lo veo a Messi ahí, a tres metros mío. Estaba el seguridad y un argentino que debe trabajar en el Inter. Yo me acerco para pedirle una foto a Messi, el seguridad, buena onda, me para y claro, yo veo que Messi estaba re caliente y justo estaban entrando los árbitros”.

«Cuando entran los árbitros los encara Messi y le dice de todo. De todo, de todo, de todo a los 3, 4 árbitros. De todo. Detrás de él, el Tata Martino. Pero desubicadísimo los dos. Cosa que si nosotros hacíamos eso nos echan a la mierda. Lo siguieron hasta la puerta del vestuario. El árbitro los miró y no dijo nada. Ahí se calmó la cosa y empiezan a llegar los jugadores”, continuó el relato.

Aunque luego de este incidente las cosas parecían calmarse, un comentario que lanzó Nico Sánchez encendió el ambiente nuevamente. “El Tata Martino estaba en la puerta saludando a los jugadores del Inter. En una Martino estaba encendido y entendí que tenía que tirar algo para que se encienda aún más en el ambiente, que estaba pesado. Antes de entrar al vestuario el Tata tira algo como diciendo “faltan 90 minutos, estamos vivos”. Yo estaba tranquilo, nunca me enoje. Ahí había gente de la Concacaf. Entonces la miro y les digo ‘si nosotros llegamos a hacer eso nos echan a todos’. ¡Para qué!. El Tata Martino se dio vuelta y me empezó a decir de todo. Y apareció Messi, que pensé que se había ido. Me quería comer crudo. Se me acercó el seguridad. No me tocó, porque yo no reaccioné. Ni lo miré. Pero el enano estaba endemoniado. Tenía la cara del Diablo. Y me ponía el puño al lado. ‘¿Quién te pensás que sos?, ¿quién sos salame?, ¿a quién te comiste? Creo que no lo insulté, pero como no lo miraba, no contesté nunca, peor”.

“Y el Tata Martino, pobre pelotudo. Al Tata lo tenía enfrente y me decía ‘¿Tanto vas a llorar?’. Pelotudo. Pero nunca respondí ni le contesté a nadie”, lanzó contra el ex técnico de la Selección.

Pedido de disculpas

Ante las repercusiones que generó el audio, Sánchez optó por grabar un video para pedirle disculpas a Gerardo Martino. Sin embargo mantuvo su versión de los hechos.

“Me hago presente con este video para hablar del audio que se viralizó en el día de hoy. Podría haber elegido esconderme atrás de un texto, un párrafo o que el club actuara por mí. Pero preferí grabarme y utilizar este medio para poner la cara, obviamente. Para que se vea que las palabras que diré salen de mi boca y para hacerme cargo. El audio lo hice yo. El audio explicó detalladamente lo que sucedió finalizado el partido. En la zona mixta, fuera de los vestidores, tal cual lo detallé en este audio. Es un audio que mandé a mi círculo íntimo, a mi entorno privado. Pero bueno, lejos de enojarme con ellos, es un error mío. No me había sucedido nunca. Me servirá de aprendizaje para más adelante”, inició su descargo.

El ex futbolista de Godoy Cruz y Rayados dijo ser consciente de que «mucha gente puede sentirse ofendida o tocada. Entiendo que el entrenador de Inter, Gerardo Martino, es una persona que no conozco, y a la que me referí de una manera irrespetuosa. Así que le ofrezco mis disculpas. Espero que sepa entenderme. Yo soy tan argentino como ellos. Y voy a defender siempre a mi club. Así que sin más nada que agregar, creo que está todo explicado en el audio que se viralizó. Acá estoy para poner la cara y hacerse cargo”.

Fuente: Noticias Argentinas