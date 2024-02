Falleció el actor Claudio Rissi

Tenía 67 años y estaba enfermo de cáncer. En los últimos años se destacó por su papel en «El Marginal»

Claudio Rissi murió a los 67 años. El actor estaba enfermo de cáncer y se encontraba internado en el sanatorio de Los Arcos de Palermo.

Rissi paticipó en innumerables ficciones, pero en los últimos años se destacó por su personaje de “Marito” en la serie “El Marginal”.

Claudio Rissi comenzó a trabajar en la actuación desde muy chico, tenía solo 17 años cuando dio sus primeros pasos. Años más tarde, incursionó como director de cine, teatro y televisión. “Yo elegí ser actor y si estrenar me provoca la sensación de hacer un trámite, me tendría que dedicar a otra cosa”, dijo en una de sus entrevistas.

Pero no le fue fácil obtener reconocimiento. Tuvo que dormir en la calle y en colectivos de la línea 60 y no bajó los brazos. En 2017, conoció Europa cuando lo invitaron a Cannes gracias a una de sus películas: «Hoy puedo decir soy actor, antes tenía dudas. Soy actor y me la recontra banco. ¿Qué más quiero que tener esa posibilidad? Y me hace feliz. Soy un privilegiado. Además, vivir del arte es muy difícil. El sueño del pibe era ir a Cannes, lo soñé durante 45 años y conocí Europa ahora».

En el estreno de la última temporada de «El Marginal», Rissi dijo que eEs maravilloso: la primera semana hubo 21 mil millones de vistas. De todas maneras, a mí me hubiese gustado que la gente lo pudiera ver por la TV Pública como en un principio. La emisora formaba parte de la sociedad y colaboraba para que la serie se pudiera producir. Pero yo no soy el dueño del negocio. A través de la plataforma tiene una trascendencia internacional. La gente se enamoró de un producto que es de alta calidad».

Desde la Asociación Argentina de Actores publicaron un mensaje para despedirlo: “Despedimos con gran tristeza a nuestro afiliado, el actor Claudio Rissi. Durante su trayectoria de más de cuatro décadas se destacó en televisión, cine y teatro. Acompañamos a sus seres queridos en este duro momento”.

Además de su destacado personaje en «El Marginal», Rissi participó en reconocidas ficciones argentinas como: «Los simuladores», «El Puntero», «Okupas», «Poliladron», «Cebollitas», «Chiquititas» y «Planners» en el 2023, entre muchísimas apariciones más que hizo en televisión. Mientras que en cine estuvo en películas como «Nueve reinas» o «Comodines», entre otras.

Ganó tres veces el premio Cóndor de Plata como Mejor Actor de Reparto, mientras que en 2015 obtuvo el premio ACE a Mejor Actor de Teatro Alternativo.

Fuente: NA