Fernández confirmó desde España que buscará la reelección en 2023

En una entrevista con la televisión española, el mandatario argentino sostuvo que «si hay algo que nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos».

El presidente Alberto Fernández confirmó este martes desde Madrid que buscará la reelección en 2023, ya que se siente «con toda la fuerza necesaria para que la Argentina se ponga de pie», durante una entrevista con RTVE (Radio y Televisión Española), en el marco de la gira por Europa.

«¿Se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023?», le preguntó el periodista José Antonio Guardiola al Presidente, quien respondió: «Me siento absolutamente con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie».

«Entiendo que ha dicho más o menos que sí», insistió el entrevistador, ante lo cual Fernández confirmó: «Definitivamente, definitivamente. Si hay algo que nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos. Nos mataron mil veces, nos persiguieron, nos desaparecieron, nos derrocaron una y otra vez… Nosotros no sabemos de qué se trata eso de bajar los brazos».

El 17 de noviembre del año último, en ocasión del acto por el Día del Militante, Fernández había planteado la necesidad de que el peronismo eligiera a sus próximos candidatos a través de las PASO. Luego, el 8 de marzo de este año, se refirió a su gestión como su «primer mandato», durante un acto en José C. Paz.

En cuanto a las tensiones internas que se viven en el Frente de Todos, el Presidente destacó que tiene «una relación de mucho respeto por Cristina» Kirchner. «Fue dos veces presidenta y representa a una gran parte del electorado. A veces no estamos de acuerdo en algo y se genera un barullo muy grande, más en los medios que en la política. Son distintas miradas, todas respetables, pero en este tiempo me toca gobernar a mí y tengo que tomar decisiones, y algunas de esas decisiones seguro no conforman a todos», reconoció Fernández.

De todas maneras, luego amplió con una frase que busca distender: «El país que yo quiero es el mismo que quiere Cristina». Y concluyó: «A mí me preocupa tanto como a ella la distribución del ingreso, la inflación, que los poderosos no sigan adueñándose de la renta mientras millones de argentinos quedan sumidos en la pobreza. A veces no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el mejor camino para llegar a esos objetivos y eso genera mucho ruido, pero a mí el ruido no me molesta».

Fuente: Noticias Argentinas