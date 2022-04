«Hayya Hayya»: se estrenó la canción oficial del Mundial de Qatar 2022

Su nombre se traduce como «Mejor juntos». Es interpretado por la estrella estadounidense Trinidad Cardona, el ícono de Afrobeats Davido y la sensación qatarí Aisha.

Palpitando lo que será el Sorteo del Mundial Qatar 2022 este viernes, la FIFA dio a conocer la canción oficial y el primer sencillo de la banda sonora que tendrá varios temas en el Mundial de Qatar 2022 bajo el nombre «Hayya Hayya (Better Together)». El tema, cuyo nombre se traduce como «Mejor juntos», está interpretado por la estrella estadounidense Trinidad Cardona, el ícono de Afrobeats Davido y la sensación qatarí Aisha.

En cuanto al videoclip de la canción, Argentina aparece por medio de la imagen de su máximo exponente a nivel mundial, Diego Armado Maradona, además de que durante el mismo la bandera nacional flamea en varias ocasiones.

Por su parte, el gran ausente en lo que refiere a figuras de la Selección nacional, es Lionel Messi, quien no aparece en ningún

momento de los 3:36 minutos que dura el clip.

«Al reunir voces de América, África y Medio Oriente, esta canción simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo«, comentó la directora comercial de la FIFA, Kay Madati.

En un mundial que será por demás particular, también tendrá novedades desde el aspecto musical ya que contará con una colección de varias canciones, con artistas internacionales mostrando diversos géneros musicales de todo el mundo, en la cual se busca marcar la pauta de una celebración global.

«Como parte de la estrategia musical renovada de la FIFA, la banda sonora compuesta por varias canciones acercará a los fanáticos apasionados al espíritu de la Copa Mundial de la FIFA como nunca antes», destacó la directora.

Las siguientes son todas las canciones oficiales de los mundiales que antecedieron a la reciente presentación:

Chile 1962: «El rock Mundial».

Inglaterra 1966: «World Cup Willie» (Where In This World We Are Going).

México 1970: «Fútbol México 70».

Alemania 1974: «Futbol» / World Cup Fanfare.

Argentina 1978: «El Mundial» / Marcha Oficial del Mundial ’78.

España 1982: «El Mundial».

México 1986: «El mundo unido por un balón».

Italia 1990: «Un’estate italiana».

Estados Unidos 1994: «Gloryland».

Francia 1998: «La copa de la vida» / La Cour des Grands.

Corea – Japón 2002: «Boom!».

Alemania 2006: «The Time of Our Lives».

Sudáfrica 2010: «Waka Waka» (This time for Africa) / Wavin’ Flag.

Brasil 2014: «We Are One» (Ole Ola).

Rusia 2018: «Live It Up».

Fuente: Noticias Argentinas