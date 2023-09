Hidrovía: Argentina realizó un nuevo desembolso y Paraguay reestableció la energía

Ambos países alcanzaron un acuerdo por la cancelación de la deuda de energía por la represa Yacyretá y el cobro del peaje.

El conflicto surgido con Paraguay por la energía de Yacyretá, pero que de fondo involucra a la hidrovía, se puso en pausa, luego de que las autoridades de ambos países llegaran a un acuerdo.

En este sentido, la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, junto a la delegación argentina de Yacyretá confirmaron nuevos desembolsos por suministros energéticos como respuesta al gesto de su contraparte paraguaya de reestablecer el excedente de energía que no utiliza. A su vez, aseguraron que el cobro del peaje de la Hidrovía del Río Paraná no se suspenderá.

Sin embargo, el Gobierno argentino expuso otro conflicto que atañe al país vecino, relacionado con la disparidad en las inversiones para la construcción de otra represa en el brazo Aña Cuá.

“A lo largo de estos meses de asumida las nuevas autoridades del socio en el Ente Yacyretá, no se ha logrado arribar a un entendimiento acerca de los recursos que Argentina aporta sin solución de continuidad para las obras complementarias como es Aña Cuá y todo el mantenimiento del parque generador de la represa”, indicaron fuentes oficiales.

La inversión argentina para el proyecto Aña Cuá fue de US$ 190.300.000 para ampliar la potencia de la represa. A su vez destinó a la Rehabilitación del Parque Generador US$ 304 millones para restaurar el funcionamiento de otras turbinas.

En este marco, la Secretaría de Energía impulsó la continuidad del diálogo y exhortó a los funcionarios de Paraguay “no apartarse del mismo al tiempo que sería aconsejable el cese de manifestaciones lesivas al desempeño argentino”, señalaron.

“Insistimos que el camino es lograr un clima de diálogo y respeto para alcanzar las soluciones pertinentes, entre otras la deuda cuantiosa que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) mantiene con nuestro Tesoro: deudas bancarias e intereses financieros”, señalaron desde el Gobierno.

De acuerdo con lo detallado por la cartera de Energía, la deuda de la EBY con el Estado Argentino por la realización del proyecto asciende a US$ 28.445 millones.

“Asimismo, y en relación a la Hidrovía del Rio Paraná reiteramos la posición de defender los intereses argentinos y manifestamos que nunca se tomó el compromiso de suspender el peaje. El objetivo es mantener una voluntad de diálogo formal y serio sin accesorias políticas”, concluyeron.

Cancelación de deuda

Argentina abonó este jueves la primera cuota de US$ 12 millones como pago a cuenta sobre el saldo de US$ 36 millones correspondiente al año 2022 en concepto de compensación por cesión de energía. Asimismo, canceló el pago de US$ 12.500.000 por la energía recibida durante septiembre de 2023. Todavía resta validar el monto correspondiente a la compensación por cesión de electricidad correspondiente al período enero-agosto de 2023, que se ubica en US$ 56 millones.

El atraso en las transferencias se origina por un pedido del presidente electo en el país vecino, Santiago Peña, tras esperar la designación de una persona de su confianza al frente de la Entidad Binacional (Paraguay).

En este contexto, el Gobierno argentino pidió “un ordenamiento económico financiero de EBY”. A tal efecto se solicitó “definir los criterios contables que permitan llevar un preciso registro económico financiero del Anexo C, del Tratado de Yacyretá, y que de ello surjan los correctos créditos, deudas y derechos de cobro de las Partes”.

Según fuentes oficiales, entre 1994 y agosto de 2023, Argentina lleva transferidos U$$ 6.622 millones a cuenta del costo de la energía, tiempo en el que Paraguay cedió 186.863 gigavatios-hora (Gwh), lo que se traduce en un valor promedio de 35,63 US$/Mw. Ahora desde Argentina se busca bajar este costo a US$ 26.

Fuente: NA