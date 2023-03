Informe final IPCC: restringir drásticamente la producción de combustibles fósiles antes del 2030 o tener un fututo inhabitable

Esta semana se aprobó el informe definitivo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que confirmó que el ser humano está aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero hasta niveles sin precedentes y con consecuencias desastrosas en el corto y mediano plazo: Las temperaturas mundiales ya están en 1,1℃ por encima de los niveles preindustriales y a este ritmo se espera que alcancen 1,5℃ por encima de los niveles preindustriales a principios de la década de 2030.

Entre las indicaciones urgentes, el informe resalta la necesidad de reducir de forma inmediata las emisiones de gases de efecto invernadero con la eliminación gradual de los combustibles fósiles. En cifras, el informe determinó que las emisiones de gases de efecto invernadero, que ya alcanzaron niveles históricos, deben disminuir alrededor de un 21% de ahora al 2030 y alrededor de un 35% al 2035.

A pesar de las drásticas declaraciones, según el mismo panel de científicos, todavía existe una salida a través de la descarbonización de la economía.

“Para lograr mantener la temperatura por debajo de un aumento de 1,5°C hace falta un salto cuántico en la acción climática”, declaró al conocer el informe el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en relación al cese estricto del uso de combustibles fósiles como salida obligada.

Por su parte, Chiara Liguori, asesora sobre cambio climático de Amnistía Internacional también consideró en que “el verdadero cambio es posible”, y recordó que “hay avances considerables en las energías renovables que pueden reducir enormemente la dependencia global de los combustibles fósiles”.

Pero, al mismo tiempo, advirtió: “Estos avances pueden ser irrelevantes para mitigar los daños causados al sistema climático si no se restringen drásticamente la producción y el uso de combustibles fósiles en el mundo. Los Estados ricos también deben aumentar de forma considerable su financiación para apoyar a los países de bajos ingresos para que éstos amplíen las energías renovables e introduzcan medidas de adaptación para afrontar el cambio climático y al mismo tiempo compensar de forma adecuada a las personas por las pérdidas y los daños que sufren”.

This week, @IPCC_CH released its latest climate report, which outlines a comprehensive picture of the climate crisis & the solutions available to address it.

Here are 5️ key facts about the report. ⬇️ https://t.co/mlYYF02o8F pic.twitter.com/fnyw3vjQ0x

— United Nations (@UN) March 24, 2023