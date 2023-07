Inter Miami lanzó a la venta las camisetas de Messi: cómo comprarlas online y cuánto cuestan

Inter Miami anunció la venta de cuatro categorías distintas para la nueva camiseta que usará el plantel desde la llegada de Lionel Messi y Sergio Busquets al club, la cuál será llamada «The Heart Beat» y se podrá adquirir por medio del MLS Store, el sitio oficial de merchandising de la Major League Soccer.

Messi y Busquets fueron presentados este domingo en el estadio DRV PNK bajo una intensa lluvia que retrasó los festejos en Miami y con las tribunas repletas para el recibimiento del argentino campeón del mundo, quien ya tuvo su primera práctica con el plantel que dirige técnicamente Gerardo Martino.

Be a part of history💗🖤

Leo Messi and Sergio Busquets jerseys are now officially available for purchase online only. Get yours today!

Messi: https://t.co/hJGH5th0lV

Busquets: https://t.co/619K01vKQr pic.twitter.com/WtUAuuGfjd

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023