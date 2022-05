La AFA confirmó los días y horarios de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional

Pese al reclamo de Defensa y Justicia, finalmente los encuentros se disputarán martes y miércoles. Conocé el cronograma.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó hoy los días y horarios de los partidos correspondientes a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, luego de las idas y vueltas por el reclamo de Defensa y Justicia, que finalmente no llegó a buen puerto.

Mañana se medirán Racing y Aldosivi de Mar del Plata desde las 19:15 en el «Cilindro» de Avellaneda, y luego lo harán Boca y Defensa y Justicia desde las 21:30 en la «Bombonera».

El miércoles, en tanto, será el turno de Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors en el estadio UNO a las 19:15 y más tarde, desde las 21:30, chocarán River y Tigre en el «Mâs Monumental».

Así, se desestimó el reclamo del «Halcón», que puso el grito en el cielo porque el «Xeneize» tendrá 24 horas más de descanso que los futbolistas del elenco de Florencio Varela.

«Esperemos que no nos hagan jugar el martes, sería un despropósito, una falta de sentido común. Sería una locura, un abuso, perderíamos seriedad. Creo que vamos a tener sentido común y se va a jugar el miércoles, después de tanto esfuerzo», había señalado Sebastián Beccacece después del choque con Patronato, donde Defensa selló la clasificación.

No obstante, el reglamento marca que «los encuentros de los certámenes oficiales de la AFA se podrán disputar con un intervalo de 48 horas», por lo que no habría incumplimiento por parte de la organización.

La otra opción era que los cuatro partidos se realicen el miércoles, pero los organismos de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires no permitieron que Boca y River fueran locales el mismo día.

“No hemos recibido ningún pedido formal de cambio de horario. Nosotros siempre le pedimos a AFA y la Liga que nos den previsibilidad para trabajar, no podemos cambiar todo de un día para el otro, por eso es que nos mantuvimos el martes Boca y miércoles River», explicó Madero.

Y añadió: «Entendemos lo de Defensa y la regla deportiva de las 48 horas, pero nosotros tenemos que fijarnos que se cumplan las reglas y medidas de seguridad. Desde nuestra parte no tenemos prevista ninguna modificación en los partidos y pedimos que no nos cambien nada porque no lo vamos a aprobar».

Los duelos de cuartos de final, como la semis y la final, serán a partido único y las localías se dirimieron según la ubicación de los equipos en sus respectivas zonas, con beneficio para los que culminaron en mejor posición.

Fuente: Noticias Argentinas