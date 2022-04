La China Suárez debutó como cantante… ¿con una canción para Mauro Icardi?

La actriz presentó un tema en colaboración con el cordobés Santiago Celli y la letra dio que hablar en las redes.

Luego de días agitados a nivel mediático a raíz de la publicación de mensajes que le habría mandado a Mauro Icardi a seis meses del «Wandagate», la China Suárez cumplió una de las metas profesionales que se había propuesto para este año: debutar como cantante.

Junto al cordobés Santiago Celli, este jueves la artista presentó El juego del amor, una canción que enseguida disparó una fuerte teoría: ¿se la escribió al jugador del Paris Saint-Germain?

«Tan arrebatada yo, tan acobardado vos, ya no hay más valientes en el juego del amor», dice el estribillo y los usuarios de las redes sociales no dudaron en relacionar la letra con el affaire que la expareja de Benjamín Vicuña tuvo con el marido de Wanda Nara. Mientras que otra estrofa que canta la artista, también coincidió con el escándalo: «Sobran las razones, faltan los motivos, cuánto va a pasar hasta que estés conmigo, cuánto va a pasar hasta que vuelvas, que lo des vuelta, que lo resuelvas».

Sin embargo, ella misma reveló en sus redes que el autor de la letra es Celli. «Venía escuchando a Santi hace un tiempito, luego me enteré que además de cantar, escribía, componía y producía así que dije, es él. Él era el empujón que necesitaba para animarme a empezar con la música», contó Suárez. Y agregó: «Estaba muy perdida y escucharlo a él, empezar a probar cosas me sacó todas las dudas, ahí me propuso participar de su canción, me tiré de cabeza y acá estamos».

Por otra parte señaló que este tema producido por Ale Sergi y Cachorro López es su primera colaboración con Celli pero que ya están trabajando en toros temas de su autoría, que espera poder presentar públicamente en la segunda mitad del año. Y además, acompañará a Santiago en un show que hará el sábado 23 en un teatro porteño.

Días atrás, la actriz respondió preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram y contó los motivos por los que no había estado tan activa en las redes, a pesar de que se habló mucho de ella luego de que Wanda publicara un mensaje que le habría enviado a Icardi. «A veces sufro mucho y me meto para adentro. No sé otra manera de hacerlo», explicó y desmintió haber dicho la frase: «No soy Rosa de Berazategui, soy la China Suárez de zona norte», que le adjudicaron en Socios del espectáculo.

Fuente: Noticias Argentinas