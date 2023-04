La China Suárez: “Me arrodillé para que no me dejaran”

La actriz y modelo habló por primera vez tras su separación de Rusherking.

Eugenia “La China” Suárez fue al programa Fernet con Grego, que conduce Grego Rosello por LUZU TV, y habló por primera vez después de su separación con el cantante Rusherking y los rumores que hablan de infidelidades: «Uno elige, yo elijo no ver por ejemplo. Yo no veo esas cosas. Antes por ahí sí era más de ver, pero también es un ejercicio que uno hace y que también el entorno se da cuenta y mi entorno ahora es muy chico, realmente, muy cerrado y ya saben qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal y lo que a mí me importa es la vida real».

«Es hacer un duelo y hacerse cargo y obvio que es súper triste. Es como mirar desde afuera y decir, ‘soy un puntito en el universo, a nadie le importa’. Hay problemas mucho más graves. Es una relación y nos pasa a todos y, obvio que es triste, pero no es la muerte de nadie. Lloro como todo el mundo y me deprimo y lo paso mal y toco fondo”.

«Tengo tres hijos, tengo trabajo, tengo salud. Me siento mal cuando me quejo, me parece como súper injusto», reflexionó.

Esta última ruptura no fue la peor para la actriz y modelo. Según reveló, sin dar nombres contó que tuvo un novio que la hizo sufrir mucho: «Me rompieron el corazón a los veintipico. Fue muy duro, era muy celoso, y me decía ‘te amo pero no puedo con tu personalidad’. Se había enamorado de mi libertad, mi independencia. Y hablo de cómo soy yo, no de libertad de estar con 20 personas a la vez».

«Yo me acuerdo que me arrodillé. Me vi. Fue durísimo. Como la desesperación de decir ‘qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje’. Porque me decía ‘te amo, me encantás pero no puedo estar con vos por tu personalidad. Me hace mal, me da celos’. Y yo le decía que iba a cambiar», confesó “La China”.

«Cosas que una hace en momentos de desesperación que después, la vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar. Fue muy cag…, era más grande. Te acordás tarde, hdp. Un año y medio estuviste, ¿y un año y medio después te das cuenta que te hace mal?», afirmó.

«Te rompen el corazón porque a veces no te eligen y es muy duro. Es lo que pasa mucho. Se enamoran de tu independencia y libertad, y es lo primero que te quieren sacar. No es que pase siempre, pero me ha pasado alguna que otra vez», reconoció.

Por último, reveló que después hubo un segundo hombre que la hizo sufrir mucho: «Mis amigos saben quién fue el segundo por el que me arrodillé».

Fuente: NA