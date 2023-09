La deuda medida en dólares cayó tras la devaluación: radiografía de cuánto debe la Argentina

Como parte de las obligaciones están en pesos, la devaluación reacomodó parte de esa contabilidad, que se lleva en dólares. Qué pasó con los pagos al FMI.

La deuda pública en pesos con relación al dólar cayó en agosto de US$ 405.594 millones a US$ 395.395 millones, lo que representa un descenso de US$ 10.199 millones con relación a julio, informó hoy la Secretaría de Finanzas.

Esta deuda corresponde sólo al Tesoro Nacional y no incluye las obligaciones de las provincias ni del Banco Central, con las cuales el endeudamiento total rondaría los US$ 450.000 millones.

La variación en agosto surge del crecimiento de la deuda en moneda extranjera en US$ 6.934 millones y la disminución de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 17.109 millones, explicó Finanzas.

En tanto, los pagos de intereses al FMI desde que se asumió esa deuda en 2018 ya suman más de US$ 8.000 millones.

En el octavo mes del año, el stock de deuda bruta ascendió a un monto total de US$ 395.395 millones (entre distintas monedas), de los cuales US$ 392.906 millones se encuentran en situación de pago normal.

Con respecto a julio, la deuda en situación de pago normal disminuyó en el equivalente a US$ 10.175 millones, representando una baja mensual de 2,52%.

Esta disminución en dólares de la deuda en pesos -se redujo del equivalente en dólares de US$ 143.955 millones a US$ 126.846 millones- por la devaluación del 22% aplicada a mediados de agosto.

Analistas explicaron que como buena parte de esa deuda en pesos está contraída ajustable por inflación (ajuste CER), si el nuevo tipo de cambio oficial se mantuviera fijo en dólares, hacia adelante esa deuda volvería a subir.

La deuda en moneda extranjera -pasó de US$ 259.126 millones a US$ 266.059 millones- se incrementó fundamentalmente por el

desembolso del FMI.

La deuda con el FMI pasó de US$ 37.957 millones a US$ 43.989 millones, casi a los mismos valores del crédito original.

El 32% de la deuda en situación de pago normal está contraída en pesos mientras que el 68% restante se encuentra en moneda extranjera.

El 76% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 20% a obligaciones con acreedores externos oficiales, el 3% corresponde a adelantos transitorios y el 1% restante a otros instrumentos».

«Durante los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal se incrementó por el equivalente a US$ 14.224 millones, debido al incremento de la deuda en moneda extranjera en US$ 12.330 millones y a la suba en la deuda en moneda local por un monto equivalente a US$ 1.894 millones», indicó el reporte oficial.

