La tajante decisión de Peso Pluma tras su infidelidad a Nicki Nicole

La separación de los cantantes sigue dejando marcas en una historia que terminó de una manera escandalosa.

El cantante Peso Pluma tomó una drástica decisión en sus redes sociales al borrar todas las fotos en la que estaba junto a su ahora ex novia Nicki Nicole, a quien le fue infiel días atrás y motivó su separación.

El artista mexicano fue grabado mientras caminaba de la mano con otra mujer en Las Vegas después del Super Bowl. El video se viralizó en las redes sociales y llegó a la cantante rosarina que expresó su dolor ante sus seguidores.

Días después de conocerse la noticia, Peso Pluma decidió borrar todo tipo de contenido en la que estaba junto a Nicki Nicole, algo que ella misma había hecho en sus cuentas ni bien se enteró de la infidelidad.

El mensaje de Nicki Nicole tras enterarse que Peso Pluma le fue infiel

Consternada por lo sucedido, Nicki Nicole publicó un contundente mensaje en sus redes sociales en el que se mostró dolida por la traición de su pareja.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, expuso.

También habló del tema luego en un recital que realizó en Guatemala: “Gente, de verdad que es muy importante para mí que estén acá esta noche. Saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas, y que estén acá hoy es un gran apoyo para mí, de verdad”.

Y agregó: “Sé que se lo merecen porque pagaron su entrada y les tengo que dar el show que se merecen, y eso va a suceder. Gracias de verdad, de corazón. Gracias a toda la gente presente, y vamos a seguir”.

Fuente: NA