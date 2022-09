Lali Espósito se refirió al rumor sobre su romance son Wos: “Es re fachero”

La cantante de Disciplina rompió el silencio tras varios días que la vincularon con su colega. ¿Qué dijo?

La cantante Lali Espósito se refirió a los rumores de romance con su colega Wos, que se instalaron en las redes sociales y generaron la celebración de sus fanáticos cuando se dio a conocer la noticia.

Sin embargo, la intérprete de Disciplina desmintió aquella versión en una entrevista con LAM. “Es muy groso. Se llevó todo en los Premios Gardel. Es re fachero, es lo más”, comenzó para hablar sobre él.

Luego, quienes llevan adelante el programa le consultaron sobre el supuesto romance. “Algo vi, no te voy a fingir demencia. Nos reímos con Valentín (Oliva) -el nombre de Wos- y dijimos ‘viste todo lo que dijeron’”, soltó.

“Somos colegas. Ya nos conocemos, por eso vino a mi show. Invito amigos músicos que quiero”, expresó sobre el cantante que tuvo una noche consagratoria días atrás en los Premios Gardel 2022.

Frente a la insistencia sobre si estaban saliendo, respondió categóricamente: “No, me mata la pregunta. Igual si algo que me identifica es que nunca vas a saber mucho de mí, sabelo. Viste, con eso te dejo”.

Fuente: NA

