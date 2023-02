Los chats que comprometieron a las condenadas por el crimen de Lucio Dupuy

Los mensajes son entre Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio; y Abigail Páez, su pareja. En varias conversaciones demuestran querer apartar de la convivencia al menor y también ocultar los golpes que le daban.

Tras darse a conocer el veredicto condenatorio contra Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y su pareja, Abigail Páez, salieron a la luz algunos chats entre ellas.

En los mensajes, a los que NA tuvo acceso tras leer la sentencia, se pueden observar conversaciones que demuestran varios momentos en los que la pareja quiere sacar del medio de la convivencia al menor y también ocultar los golpes que le daban.

Por ejemplo, en uno de esos chats, que data del 12 de febrero de 2021 Espósito Valenti, le escribió a su pareja ante la preocupación por las marcas que tenía Lucio en su cuerpo.

M.E.V: Cualquier cosa Lucio se calló del árbol y se golpeó la cara, oka ? Ya sabe él que tiene que decir eso.

M.E.V: Pasa que no lo tiene que ver nadie.

A.P: Porque además me dijiste que él iba a seguir en penitencia y no lo está.

M.E.V: Sí, está en penitencia. Sólo salió porque la Rebe me preguntó por él. Está en la pieza. Estuvo ahí toda la mañana. Almorzó solo ahí, y tomó la leche solo ahí.

M.E.V: No, no vamos a salir a ningún lado hasta que no se le pase el mambo y los moretones.

Otro de los mensajes entre la pareja, con fecha del 20 y 21 de febrero de ese mismo año, dicen:

A.P: Pero parece que desde que está Lucio nosotras no podemos pasarla bien juntas. Y eso me duele mucho a mi por lo menos, yo no sé que tiene que pasar para que cambien las cosas.

M.E.V: Si, pero no saben que lo recagas a palo, y que cada vez te cegas más. Y que yo no me puedo ni acercar porque no me lo permitís.

M.E.V: Lo digo porque vos contas lo que te conviene. Y lo que te deja bien parada a vos. Yo ahora quede como la loca y la mala madre y la exagerada y la todo. Y fuiste vos la que empezó con todo, o no ? No fuiste vos la que lo agarró con el palo porque se meo?

M.E.V: Lo que pasó hoy es tu culpa, porque vos te obsesionas cada vez que Lucio se manda alguna.

En otra conversación, del 30 de septiembre del mismo año, siguieron hablando de los golpes.

A.P: Te aviso que tu hijo la ligó, ya era sabido porque hace varios días que se hace el sordo o el boludo, empezó a hacerse el que se ahogaba en la mesa mientras cenábamos los dos.

A.P: Y yo estaba mirando el celular y cuando lo miré se hacía el que tosía y le digo deja de fantasmear si no te paso nada y ya empezó a mariconear.

A.P: Que quería tomar agua y no sabía porque hizo eso.

A.P: Se hace el pajero últimamente cuando estás vos o cuando te vas.

M.E.V: Igual está bien, porque ya venía haciéndose el boludo.

A.P: Sigo siendo yo la mala de la película, vos seguís sin ponerle los puntos así que no me jodas, porque ni siquiera lo saludas cuando te vas, ni le das pelota así que fíjate.

A.P: Porque me molesta que sigamos en la misma con respecto a Lucio.

M.E.V: En la misma qué? Esto es por el Lucio?.

A.P: Si, es por el Lucio.

A.P: Porque no le das pelota Magdalena.

A.P: Se quedó re pajero ayer porque no lo saludaste.

A.P: Y se pone en víctima.

A.P: O sea, vos no entendés que tenés que cambiar para con él.

M.E.V: Si lo salude, él no me pasó cabida y ni siquiera me puso la cara bien.

AP: Y sino cágalo una cachetada porque siempre tengo que hacer el trabajo sucio yo boluda.

M.E.V: Eso querés? Qué le cague una cachetada?

AP: Si, no es la primera vez que te lo digo.

Poco antes, quedó registro de la preocupación entre ambas imputadas por los golpes que tenía Lucio.

M.E.V: Le doy algo de comer al Lucio. O la leche aunque sea.

M.E.V: Va a ir al jardín? Me parece que no es buena idea.

A.P: Y no sé.

A.P: Tiene alguna marca en la cara?

A.P: Que ni salga, parado contra la pared.

A.P: Anoche no tenía nada.

M.E.V: No, no tiene nada.

A.P: El tema es que yo quiero estar sola con vos.

A.P: Así que no sé, lo dejás afuera en el patio, no sé.

A.P: Pero yo no quiero verlo y no quiero que le dirijas la palabra porque ya verás cómo nos tomo el pelo anoche.

A.P: Está despierto de las 7 igual se quedó despierto cuando yo lo fui a ver.

A.P: Estaba parado cuando vos entraste a la pieza?

M.E.V : Si si.

M.E.V : Y esta ahí parado.

A.P: Déjalo solo ahí.

A.P: Que se quede ahí encerrado, y abrí la ventana de su pieza un poco que había un olor a todo.

A.P: Ahí le puse hielo en el chichón que tiene, en una de las veces que lo empujé hoy se golpeó y se le hinchó un toke.

A.P: Pero bueno, ya se le está yendo con el hielo, dice que se golpeó con la cama.

Fuente: NA