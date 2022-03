Luca Gallardo, el joven argentino que aplicó para ir la guerra en Ucrania: “Mi mamá me deseó suerte y que vuelva”

La guerra entre Rusia y Ucrania mostró una faceta distinta a los demás conflictos. En este caso, muchos de los soldados que combaten en primera línea son jóvenes, y es por ello por lo que el enfrentamiento es tan duro de imaginar. A su vez, Ucrania, un país que resiste con civiles inexpertos, ha solicitado que todo aquel que quiera presentarse y ayudar en la guerra es esperado y eso es lo que ya está ocurriendo.

Un joven argentino de 19 años se presentó de manera voluntaria en la embajada de Ucrania para ser aspirante a la convocatoria de soldados que quieran lucha en el país. Luca Gallardo no tiene experiencia alguna con el mundo militar y el de las armas, pero ya fue aplicado para viajar: “Estoy esperando el llamado. Hoy salía el primer grupo de argentinos, son personal activo de las fuerzas armadas”, indicó en diálogo con El Exprimidor por AM 550.

Foreigners willing to defend Ukraine and world order as part of the International Legion of Territorial Defense of Ukraine, I invite you to contact foreign diplomatic missions of Ukraine in your respective countries. Together we defeated Hitler, and we will defeat Putin, too.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022