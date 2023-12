Manchester City habría alcanzado un acuerdo con River por el Diablito Echeverri

Desde Inglaterra aseguran que es inminente el traspaso del juvenil por medio de la cláusula de rescisión.

Manchester City habría logrado un acuerdo con River para ejecutar la cláusula de salida de Claudio “Diablito” Echeverri y así fichar al juvenil que fue noticia en los últimos días al asegurar que no renovaría su contrato con la entidad de Núñez.

El futuro del futbolista de 17 años se volvió una incógnita y generó una novela con los sin fin de rumores de pretendientes, pero finalmente, el cuadro inglés aceleró en las gestiones y llegó a un entendimiento de palabra con River Plate para cerrar el desembarco del chaqueño a la Premier League, según el medio The Guardian.

«El Manchester City ha llegado a un acuerdo con River Plate para fichar a Claudio Echeverri, estrella argentina de la Copa Mundial Sub-17, por 25 millones de euros (21,7 millones de libras), superando así al Barcelona en la puja por su fichaje”, manifestó el rotativo.

El club que tiene en sus filas a Julián Álvarez, decidió pisar a fondo el acelerador luego de que el juvenil manifestara públicamente que no extendería su vínculo en Núñez durante los festejo por la obtención del Trofeo de Campeones en Santiago del Estero.

“Mi representante habló con el presidente. Se hablaron muchas cosas, que mi representante no atendía las llamadas y sí estaba en contacto siempre. No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar en el club. Después se verá qué pasa”, expresó en plena celebración Echeverri.

Una de las claves de esta negociación es que el chaqueño seguirá bajo el mando de Martín Demichelis por un año más en calidad de cedido como parte de este acuerdo.

De esta manera se descarta por completo la posibilidad que el conjunto de Manchester ceda al joven a alguno de sus clubes, ya que son el City Group adquirió al Troyes de Francia, Lommel SK de Bélgica, New York City de Estados Unidos y Girona de España, entre otros.

El vínculo de Echeverri con River es hasta fines del 2024 con una cláusula de salida de 25 millones de euros, la cual ascendió a 30 a falta de diez días hábiles para el cierre del mercado de pases.

“Después de haber fichado a Álvarez de River Plate en enero de 2022 en un acuerdo similar que vio al delantero permanecer en Argentina antes de trasladarse a Inglaterra el verano siguiente, se entiende que el City ha logrado convencer a Echeverri y a su club para llegar a un acuerdo. Se espera que firme un contrato de larga duración y complete su fichaje cuando se abra la ventana de traspasos de enero la semana que viene», concluyó el mencionado medio.

Por otra parte, de concretarse la inminente venta, resta sacer las intenciones que tendrá River, ya que buscará quedarse con una plusvalía para poder conseguir algún rédito a futuro como pasó con Enzo Fernández, quien fue vendido al Benfica de Portugal y de allí fue transferido al Chelsea.

De esta manera, Echeverri viajará rumbo a Estados Unidos junto al plantel para realizar la pretemporada.

Fuente: NA