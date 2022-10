Más de mil personas se inscribieron on line para acceder al Refuerzo Alimentario

El beneficio es para adultos sin ingresos, que tengan entre 18 y 64 años.

Más de mil personas accedieron este sábado en forma virtual al Refuerzo Alimentario destinado a adultos sin ingresos, mientras que la semana próxima continuará la inscripción en las oficinas de Anses de todo el país, aunque sin turno previo.

Este Refuerzo Alimentario será de 45.000 pesos, que se abonará en dos cuotas de 22.500 entre noviembre y diciembre. El pago de la primera cuota se iniciará el lunes 14 de noviembre, de acuerdo a la terminación del documento del beneficiario.

Los interesados en recibir este beneficio deben tener entre 18 y 64 años, no poseer trabajo registrado ni ingresos, no ser titular de ninguna prestación (AUH, Embarazo, Potenciar Trabajo, entre otras) y no contar con obra social o prepaga.

Además, el organismo informó que se cruzará información con otras entidades para evaluar la situación socioeconómica de cada uno de los inscriptos.

Fuente: Noticias Argentinas