Messi en el ojo de la tormenta, entre críticas y un futuro incierto en PSG

Luego de la eliminación del PSG en la Champions League a manos del Real Madrid, las críticas contra Messi llovieron de todos lados. El futuro parece incierto,

La eliminación del París Saint Germain (PSG) a manos de Real Madrid por 3 a 1 en los octavos de final de la Liga de Campeones, supuso una entronación al trono para Karim Benzema, por los tres goles, pero la debacle total para Lionel Messi, quien llegó al club parisino para comandar una constelación de estrellas que sucumbió.

Messi recibió fuertes críticas de parte de la prensa, los aficionados y de los propios protagonistas del fútbol, y en el olvido parece haberse quedado su séptimo balón de oro que ganó en diciembre pasado, otorgado por France Football.

Uno de los pocos que salió a defender al argentino fue su compatriota Omar Da Fonseca, ex jugador que hace años está radicado allí reconoció que el PSG «ganará la liga francesa sin inconvenientes», pero adelantó que en el club habrá «cambios drásticos».

«Yo creo que Messi se va a quedar un año más«, explicó Da Fonseca, el ahora uno de periodista, en declaraciones televisivas, marcando un poco lo que podría ser el futuro del argentino, aunque con dudas sobre quiénes lo acompañarán.

La prensa francesa, como el diario «L’Equipe», le había puesto 3 como puntaje por una actuación del rosarino en la derrota del PSG ante Lens por la liga francesa, y esta vez fue más contemplativo a darle un 6 por su actuación en Madrid.

«Podemos ver cameos o pequeños cantos de cisne aquí y allá, pero no hay duda de que (Cristiano) Ronaldo y Messi están llegando al final de sus carreras. Eso no quiere decir que estén llegando al final de sus carreras y se retirarán al final de la temporada; Ronaldo y Messi podrían jugar tres o cuatro años más, conociendo su estado físico», dijo en las últimas horas Gary Neville, internacional con Inglaterra y símbolo del Manchester United.

Es que no fue poca cosa la eliminación del PSG en Madrid, dado que fue la séptima vez consecutiva que Messi no llega a una final de Europa, siendo que ganó cuatro y solo alcanzó las semifinales en la temporada 2018/19, donde fue sacado con Barcelona por el Liverpool, con la recordada remontada 4-0 en Anfield.

Otra de las voces que criticó, pero al mismo tiempo contempló la estadía de Messi en París fue el ex entrenador argentino Angel Cappa, quien señaló que el rosarino «no puede estar cómodo en el PSG«.

En ese sentido dijo que se debe a que el PSG «es un equipo que no juega, un equipo que no tiene la pelota. Hace unos años él resolvía solo el asunto, ahora con 36 años (el rosarino tiene 34) no puede hacerlo más. Necesita un equipo que tenga juego como Argentina».

Más allá de las críticas de la afición parisina para la actuación del equipo conducido por Mauricio Pochettino, el ex jugador Jerome Rothen, un ex futbolista francés que jugó en el club, disparó con munición gruesa contra Messi y Neymar.

«Los responsables de esta derrota son Neymar y Messi. Depende de ellos asumir sus responsabilidades. Cuando Leonardo recluta a estos chicos y los pone a todos ahí arriba son las leyendas del club. Se les paga por ello. No ataco a Verratti, Danilo, Paredes o Mbappé, que es el único que ha sido peligroso en ambos partidos», afirmó.

Fuente: NA