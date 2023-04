Mirtha Legrand será operada

La diva se someterá a una cirugía programada para el próximo martes en el Sanatorio Mater Dei.

A sus 96 años, Mirtha Legrand sigue saliendo por las noches, concediendo entrevistas y los canales de televisión se disputan por tenerla con sus clásicos almuerzos al aire. Sin embargo, según detallaron en Socios del Espectáculo, la diva y su productor, su nieto Nacho Viale, están esperando que pasen unos días para ver cómo se recupera de una cirugía y luego empezar a evaluar cuándo sería conveniente volver con su programa a la pantalla chica.

“Mirtha se va a operar el martes que viene en el Sanatorio Mater Dei. Es una cirugía programada, que no reviste de gravedad”, afirmaron en el programa de espectáculos, luego de mostrar una nota a Legrand, en la que no se animaba a dar precisiones sobre su regreso a la TV.

“Seremos cautos a la hora de los detalles. Se trata de una operación sencilla que no implicaría gravedad, aunque para una mujer de su edad tiene el riesgo lógico”, acotó Rodrigo Lussich, sin mencionar de qué será la cirugía.

Lo cierto es que la conductora asustó a familiares y fanáticos en los últimos años. En 2021, presentó un fuerte dolor en el pecho y le detectaron una obstrucción coronaria, por lo que tuvieron que colocarle dos stents. Luego, en 2022, también preocupó al anunciar que se había contagiado COVID-19: “Estoy asintomática y me siento muy bien. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila. Les pido que me dejen descansar y transitar esto con serenidad. Gracias por la preocupación y el cariño de siempre”.

Minutos después de que trascendiera la información sobre la cirugía de Mirtha Legrand para el martes 2 de mayo, Nacho Viale aclaró desde su cuenta de Twitter que la intervención no tiene nada que ver con las negociaciones para la vuelta de la diva a la TV. El año pasado estuvo en eltrece, pero se especula con un posible pase a América.

Luego fue la propia Mirtha Legrand quien publicó un comunicado en las redes sociales: “Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto a mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace tiempo. Tomé la decisión junto con mi familia y mi equipo médico. Será una intervención ambulatoria la semana que viene. Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud en estas horas y a mi familia que me acompaña y apoya en todo momento. Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales que nada tienen que ver con esta decisión. ¡Gracias! ¡Sigo apostando a la vida! Besos. ¡Chau, chau!”.

Fuente: NA