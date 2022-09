Muerte de Isabel II: el nuevo monarca británico será conocido como Carlos III

Desde la Familia Real confirmaron el jueves que el nuevo monarca británico será conocido como el rey Carlos III, tras la muerte de la reina Isabel II, informó PA Media.

En su primera comunicación pública, el nuevo rey de Gran Bretaña describió la muerte de su madre, la reina Isabel, como un momento de «máxima tristeza».

Así lo aseguró en un comunicado emitido el jueves por el Palacio de Buckingham, minutos después del fallecimiento de Isabel II, de 96 años y que permaneció durante siete décadas en el trono británico.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022