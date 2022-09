Nahuel Pennisi, sobre su debut actoral: «Siempre me gusta salir de mi zona de confort»

El cantante se subirá al escenario junto a Fernando Dente y Franco Masini para protagonizar Regreso en Patagonia.

Con un sólido de corrido como cantante y compositor, el jueves 8 de septiembre Nahuel Penissi debutará como actor en Regreso en Patagonia, un musical protagonizado por Fernando Dente y Franco Masini, que se presentará en el Metropolitan Sura. Y lejos de asustarse, el músico se muestra muy entusiasmado. «Estoy contento con los desafíos que surgen, siempre me gusta salir de mi zona de confort», reveló en una entrevista con Todo por delante, en La990 Radio Splendid.

Y aunque reconoció que es el «más desubicado» del elenco que reúne a 40 artistas en escena, se apoyará en su fuerte: el canto. «Voy a cantar, por supuesto. Mi primera aparición es cantando, pero después viene lo novedoso: actuar, interactuar con los protagonistas», adelantó en diálogo con Maxi Legnani y Lila Bendersky. «Con la música me siento muy cómodo, pero me gusta esto que es diferente, con otro tipo de recorrido sobre el escenario», sumó y aseguró que le atrajo la posibilidad de pasar más tiempo en Buenos Aires.

La obra está basada en un libro de Alejandro G. Roemmers y cuenta la historia de de Guillermo Prado (Dente), un escritor al que la vida no le sonríe. Su trabajo no lo hace feliz y sus sueños se desvanecen en el aire. Hasta que una tarde, luego de un mal día, recibe el llamado de Rafael (Pennisi) un amigo muy cercano, al que no ve hace tiempo y que lo invita a visitarlo a Patagonia. Guillermo cansado de todo, decide viajar. En el periplo conocerá a un ser especial, llamado Príncipe (Masini), con el que continuarán el viaje, cada uno en búsqueda de un amigo. Cruzarán montañas, ríos, paisajes extraordinarios, conocerán raros personajes y fortalecerán su amistad. Cuando llegan a la cabaña de Rafael y su mujer, una revelación cambiará para siempre sus vidas. También forman parte del elenco Cande Molfese, Laura Esquivel y Roberto Peloni.

Fuente: NA