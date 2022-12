Ofrecen una cifra millonaria por la túnica que utilizó Messi para levantar la Copa del Mundo

Ahmed S. Albarwani, un abogado que forma parte del parlamento de Omán, le ofreció a Lionel Messi un millón de dólares por el bisht, la túnica que le colocó el emir de Qatar al momento de recibir la Copa del Mundo en el estadio Lusail de Doha tras ganarle a Francia en la final del Mundial.

Lo cierto es que post premiación de medallas, al momento de levantar el trofeo, «La Pulga» fue vestido por el actual emir de Qatar, el jeque Tamin bin Hamad Al Thani, con una túnica denominada «Bisht».

A raíz de las imágenes y que el astro argentino la recibió, automáticamente comenzaron a ofertar para que quedarse con ella y guardarla como recuerdo.

Como el caso de Ahmed S. Alberwani, abogado y miembro parlamentarista, que utilizó su cuenta de twitter para dejarle un mensaje a Lionel: «Amigo Messi, desde el Sultanato de Omán le felicito por ganar la Copa del Mundo. El príncipe Tamin bin Hamad me deslumbró al otorgar el «bisht» árabe, un símbolo de caballerosidad y sabiduría. Te ofrezco un millón de dólares a cambio de ese bisht».

صديقي ميسي..

من #سلطنة_عمان أبارك لكم فوزكم بـ #كأس_العالم_قطر_2022

أبهرني الأمير @TamimBinHamad وهو يُلبسك #البشت_العربي ،رمز الشهامة والحكمة.#ميسي

أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك #البشت#Messi𓃵

I’m offering you a million $ to give me that bisht@TeamMessi pic.twitter.com/45BlVdl6Fh

— أحـمَـد الـبـَروانـي (@AhmedSAlbarwani) December 20, 2022