Paulo Londra lanza el single y videoclip «Plan A»

Luego de años de espera, el artista argentino Paulo Londra lanza hoy bajo Warner Music Latina su tan esperado single “Plan A”.

La canción y su videoclip oficial están disponibles en todas las plataformas digitales a partir de hoy.

Plan A, escrita por Paulo Londra y producida por Federico Vindver y Hot Plug, muestra un lado musical del artista nunca antes visto, destacando aún más su versatilidad con una canción del género punk-rock. La letra de la canción teje una historia de desamor con la cual muchos se podrán identificar: ese momento específico en una relación donde se marca que se aproxima el final.

Con este nuevo trabajo, Londra se consolida aún más como uno de los artistas más influyentes y destacados de la industria musical. Siguiendo con la temática de la letra, el vídeo rodado en Buenos Aires y dirigido por Facundo Ballve, muestra a Paulo en medio de un juego de baloncesto decidido a que la entrenadora lo seleccione para entrar a la cancha. A través de las escenas, vemos a Paulo esperando a entrar a jugar a demostrar todo lo que tiene para ofrecer, haciendo referencia a “ser el primero y no el tercero”. En distintos momentos, lo vemos dando un show junto a los demás miembros de su equipo “Leones Con Flow”, manteniéndose fiel a su emblemática figura del León.

«Plan A» llega días después del anuncio de la nueva asociación entre Paulo y Warner Music Latina, la cual se centrará en la expansión musical del artista y su contribución al género.

“Tenía muchas ganas de hacer algo nuevo para mí y me gusta mucho el rock y el punk; me imaginé un amor frustrado, cómo volver a las canchas y que no te pongan”, expresó el artista.

El artista argentino, se ha dado a conocer por su estilo único y su destreza lírica, atravesando su país natal y penetrando los mercados de habla hispana y americano. Su álbum debut Homerun, lanzado en el 2019, obtuvo más de 1 billón de reproducciones durante su mes de lanzamiento. Su éxito mundial «Adán y Eva» se posicionó en el Top 10 de Spotify global, alcanzó el #1 en más de 10 países, superó el billón de vistas en YouTube y más de 1.8 billones de reproducciones combinadas. Otros lanzamientos como «Tal vez», «Nena maldición», «Chica paranormal» y «Por eso vine» han acumulado más de 3 billones de reproducciones combinadas en todas las plataformas digitales.

Paulo Londra ya ha colaborado con artistas internacionales como Ed Sheeran, De La Ghetto, Justin Quiles, Becky G, A Boogie Wit Da Hoodie, entre otros, y se ha presentado en importantes escenarios musicales alrededor del mundo como el Lollapalooza Argentina, en el Palau Sant Jordi en Barcelona y el Palacio Vistalegre en Madrid, ambos con entradas agotadas.

A continuación les compartimos este esperado lanzamiento:

Fuente: CMTV