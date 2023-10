Polémica en las redes: La AFA evalúa el cambio de escenario para que la Selección argentina enfrente a Uruguay en noviembre

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) analiza el cambio de sede para el partido de la Selección argentina ante Uruguay, en noviembre, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y la idea sería trasladarse a Córdoba.

Con el objetivo de «federalizar» a la Selección nacional, el ente que regula el fútbol argentino analiza esta chance de mudar al equipo de Lionel Scaloni, ya que sumado a esto preocupa como será la recuperación del césped del estadio Monumental, que una semana antes, entre el 9 y el 11 de noviembre, tendrá los recitales de Taylor Swift.

La polémica que azota al club de Núñez en los últimos días por el cambio de localía par el final de la Copa de la Liga Profesional, por la agenda apretada de eventos artísticos, salpicó al equipo campeón del mundo en Qatar 2022, ya que las malas condiciones del campo podrían ser un factor contraproducente para un equipo que en la actualidad tiene el funcionamiento de un reloj suizo.

A su vez, desde la AFA detallaron que esto evitaría posibles sanciones o llamados de atención de parte de Conmebol, con la que se tiene una enorme relación política en este momento.

El encuentro entre Argentina y Uruguay se jugará el 16 de noviembre a las 21, y aunque resta la confirmación oficial, todo indica que el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba será el designado para abrir sus puertas a la «Scaloneta».

La única duda que surgió en la intimidad de la Selección argentina es la logística para tener una nueva sede, porque debiera sumar dos vuelos: uno a Córdoba y otro de regreso a Buenos Aires para irse luego a Río de Janeiro, donde enfrentará el 21 de noviembre en el clásico continental con Brasil.

Por otra parte, esta posibilidad de cambiar la localía generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Desde algunas personas que lamentaron «no poder presenciar el encuentro» a otros que aseguraron que si se logra el cambio «gracias a taylor me convierto en swiftie».

