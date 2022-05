Por el acuerdo con el FMI, el Gobierno nocional sumó nueva deuda externa por US$ 6.752 millones

Pese al rechazo a la relación con el organismo, Alberto Fernández aceptó tomar fondos frescos ante la debilidad de las reservas

El Banco Central de la República Argentina precisó hoy que sus reservas se incrementaron en US$ 6.752 millones a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que representa una nueva deuda del país con el organismo multilateral.

Pese al repudio en público a la política de endeudarse con el FMI, el gobierno de Alberto Fernández tuvo que resignarse a tomar fondos frescos por parte de la entidad internacional debido a la fragilidad de las reservas internacionales que mantenían en zozobra al mercado cambiario.

En un informe sobre la situación del mercado cambiario en marzo, el BCRA indicó que el primer desembolso del FMI fue por un total de US$ 9.651 millones, que se repartieron de la siguiente manera: US$ 2.899 millones se utilizaron para saldar vencimientos y comisiones con el mismo organismo y US$ 6.752 millones fueron girados a las reservas del Banco Central, que terminaron el mes en US$ 43.137 millones.

El informe del BCRA indicó además que las personas físicas compraron un total de US$ 537 millones, de los cuáles US$ 323 millones fueron para atender consumos y US$ 165 millones para atesoramiento.

A su vez señaló que el sector real fue vendedor neto de moneda extranjera por US$ 1.185 millones. Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas en el mercado de cambios, “Oleaginosas y cereales”, registró ingresos netos por US$ 3.595 millones, con un aumento interanual del 13%.

Si se excluyen oleaginosas y cereales, el sector privado fue comprador neto por un total de US$ 2.409 millones. Las compras fueron destinadas principalmente a realizar pagos de importaciones de bienes y servicios, y a cancelar deuda financiera

Fuente: NA