Relanzaron el programa de registración de empleadas domésticas, con más beneficios

Alberto Fernández firmó un DNU que permite que las trabajadoras que están registradas, por hasta 16 horas semanales, puedan acceder al derecho jubilatorio y contar con el seguro de desempleo.

El presidente Alberto Fernández relanzó hoy el programa para incentivar la registración del personal doméstico y firmó un DNU que permite que las trabajadoras que están registradas, por hasta 16 horas semanales, puedan acceder al derecho jubilatorio y contar con el seguro de desempleo durante dos meses en caso de ser despedidas.

«A todos los que somos parte de este gobierno nos preocupa que la Argentina evolucione hacia un mayor reconocimiento de derechos», enfatizó Fernández al encabezar en la Casa Rosada el acto de relanzamiento y ampliación del Programa Registradas junto a las ministras Raquel «Kelly» Olmos (Trabajo) y Ayelén Ayelén Mazzina (Mujeres, Géneros y Diversidad).

El mandatario relanzó el Programa Registradas, por el cual el Estado cubre el 50% del salario de la trabajadora doméstica durante seis meses en el caso de empleadores con ingresos menores al Mínimo no Imponible del Impuesto a las Ganancias: «Hoy estamos ampliando el alcance de este Programa porque fue exitoso. El Estado pagó parte del salario por un tiempo y 8 de cada 10 personas se quedaron trabajando sin auxilio del Estado: entonces hoy lo profundizamos para dar más derechos».

«Lo que tenemos que entender es que las tareas de la casa son un trabajo, deben ser tratados con los derechos correspondientes y debe garantizarse cierto futuro», puntualizó el jefe de Estado.

En esa línea, Alberto Fernández remarcó: «La mejor Argentina es la Argentina que sigue ampliando derechos y la peor es la que restringe derechos. La peor Argentina es la que piensa que esos derechos los van a dar los mercados. Mentira, esos derechos los va a reconocer el Estado».

En el tramo final de su discurso, el jefe de Estado mencionó una enseñanza que le dejó la actual secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra: «Las leyes que defienden a las minorías tienen que darlas las mayorías, porque si no las minorías siempre serán maltratadas. Eso lo aprendí, tengo que reconocer que tuve una buena maestra».

«Cada día que ampliamos derechos siento que estoy ayudando a hacer mejor Argentina, donde todos, todas y todes nos sintamos felices de vivir en esta sociedad. Disfrutemos de estar en una sociedad con más derechos», agregó.

Por su parte, Olmos precisó que, a partir del decreto que firmó el jefe de Estado, los trabajadores y trabajadoras que están registrados por hasta 16 horas semanales «pasan a tener derecho jubilatorio, además a estar incluidos en el seguro de desempleo».

«Todas las trabajadoras y trabajadores de casas particulares que sean expulsados de sus trabajos van a tener dos meses de derecho al subsidio por desempleo. Ese un enorme esfuerzo que se justifica por la características de los derechos que se están acordando, de los cuales nunca debieron estar excluidos», subrayó la funcionaria nacional.

En ese marco, la titular de la cartera laboral afirmó que el Gobierno aspira a «una democracia plena de derechos para los trabajadores y también para sus organizaciones gremiales».

«Agradezco la tarea en conjunto que hemos hecho con la compañera Ayelén (Mazzina) y agradezco la sensibilidad y el compromiso social del Presidente por acompañarnos en estas iniciativas, concluyó.

A su turno, Mazzina puso el foco en el empleo doméstico: «Me pregunto qué pasaría si un día todos nos ponemos de acuerdo y se prohíbe que limpiemos, ese día no llevamos a los pibes a la escuela, ese día no les damos de comer, ese día no los bañamos, ese día no hacemos absolutamente nada. Claramente se produciría un caos».

«Ese trabajo que hacemos muchas veces es invisible y claramente es trabajo. Es uno de los trabajos más importantes porque es la base que hace que la vida funcione. ¿Quién son las personas que fundamentalmente hacen este trabajo? Son las mujeres. Una de cada ocho mujeres se ocupa de esto», sostuvo la ministra de Mujeres.

Y completó: «Como Estado, el Presidente escuchó estas demandas y la solución fue crear Registradas para dar un trabajo formal a más de 22 mil mujeres. No hay políticas efectivas y no podemos llevarlas adelante si no las pensamos con justicia social«.

A través de este Programa, el Estado Nacional sostendrá «el 50% del salario laboral durante 6 meses y empleadores y empleadoras con un ingreso menor al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, transferirán el porcentaje restante junto con aportes, contribuciones y ART».

Según detalló Presidencia, Registradas «se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 y se amplía para mayor inclusión, ya que define poblaciones prioritarias para su contratación con beneficio durante 8 meses: trabajadoras travestis, transexuales y transgénero; con discapacidad; con hijos, hijas o hijes con discapacidad; y titulares del programa Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad».

Respecto del subsidio por desempleo para trabajadoras de casas particulares, el Ejecutivo explicó que luego de modificar con un decreto las Leyes 24.013, 25.239 y 26.844 se otorgará «durante dos meses y de forma compatible con otras prestaciones sociales ya que, hasta hoy, conforme a la normativa vigente, las trabajadoras de casas particulares se encuentran excluidas de la cobertura por desempleo».

La actividad, que se realizó en el salón Mujeres Argentinas del Bicentenario, contó con la presencia de secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el jefe de Asesores de la Presidencia, Antonio Aracre, y demás autoridades nacionales e integrantes de sindicatos de trabajadoras de casas particulares y de organizaciones LGBTIQ+.

Fuente: NA