Ricky Martin, divorciado: “Ahora quiero pasarla bien”

El cantante habló por primera vez tras su separación y aseguró que le gusta el matrimonio y estar enamorado, pero no se imagina “en un futuro cercano”.

En medio de su gira, “Ricky Martin sinfónico”, el cantante de 51 años anunció mediante un comunicado que había tomado la decisión de divorciarse de su marido, Jwan Yosef.

«Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años”, expresó la ahora ex pareja en el escrito.

Asimismo, añadieron: «Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos».

En tanto, agradecieron «todo el amor y el apoyo» que recibieron durante el matrimonio y señalaron: «Estamos en tranquilidad y en paz para dar inicio a este nuevo capítulo en nuestras vidas».

El músico portorriqueño rompió el silencio sobre su separación y reconoció que “el matrimonio es maravilloso. Es un símbolo donde se sella el amor. Cuando nos casamos, al otro día yo tenía que viajar y hablé con Jwan y me dijo ‘este papelito significa mucho porque yo me siento diferente’. En mi activismo en la comunidad LGBT, todos los países que aprueban el matrimonio para mí es muy importante”.

A Ricky le preguntaron por sus ganas de volver a formar pareja y aseguró que por ahora sólo quiere pasarla bien: “Estuve 7, 8 años… Con calma. Yo la quiero pasar bien. Me veo en otra relación, pero no en un futuro cercano. Me gusta estar enamorado, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad…”.

Por último, se refirió a la denuncia de abuso sexual que le hizo su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez: “Tengo 39 años en esto. Yo estoy curado de espanto. Mi preocupación es mi madre, mi papá, mis hijos que están escuchando mentiras porque son mentiras. Yo he vivido transparente. Lo que quieras saber de mí pregúntame porque te contesto. Esto pasó una raya por el dolor que pasa mi madre, mi padre y mis hermanos”.

“Mientras tanto yo sigo haciendo música, se siguen vendiendo los conciertos. Ahora más que nunca me siento inspirado para hacer más música, más proyectos. Tengo 51 años y siento que vienen cosas muy buenas. Mucho amor para todos. Para los que me quieren y para los que me atacan”, concluyó Ricky.

Fuente: NA