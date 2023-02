Rosalía estrena «LLYLM», su nueva canción

La artista catalana Rosalía estrena nuevo single. Se trata de “LLYLM”, siglas de la frase “Lie like you love me” que en castellano significa “Miente como si me amaras”. Se trata de una especie de rumba-pop con mezcla entre el español y el inglés.

Hasta el momento el nuevo tema solo tiene video lyric, el cual, por un error detectado en Nueva Zelanda fue lanzado 12 horas antes del horario en que fue programado en España. La diferencia horaria provocó que el tema se filtrara en las antípodas y de inmediato estuviese disponible para todo el mundo. El mismo se sacó rápidamente de las plataformas para cumplir con el horario prometido. Ahora el lanzamiento ya se puede disfrutar en todas las plataformas digitales.

“LLYLM” es el primer estreno que Rosalía realiza en 2023, dura algo más de tres minutos y ya ha sido elogiado por los seguidores de la Motomami (segun la nombran sus fanáticos) en sus redes sociales y en su canal de YouTube.

La canción fusiona el español con el inglés y cuando llega al estribillo, la obra toma tintes flamencos con toques electrónicos que ya son condimentos característicos de la cantautora.

Para dar difusión al anuncio de “LLYLM”, Rosalía subió a Twitter la foto de la portada del single con la fecha de estreno.

Con este single, van 3 lanzamientos (junto con “Despechá” y “Despechá remix”) que la cantante realiza luego de la presentación de su exitoso álbum “Motomami” y su tour por las ciudades más importantes del mundo.

Fuente: CMTV