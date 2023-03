Scaloni: «Nos ven como héroes y eso es una alegría enorme»

«Me gusta que los hinchas vean que los jugadores son unos más de ellos», añadió el entrenador de la Selección nacional.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, palpitó el recibimiento de los hinchas al plantel tras la consagración mundialista y aseguró que los «ven como héroes y eso es una alegría enorme», al mismo tiempo destacó que sus dirigidos deben continuar «siendo competitivos».

«Para los que tuvimos la oportunidad de estar por las calles de Argentina la verdad que siento una alegría enorme. La gente está contenta y nos ven, de alguna manera, como héroes. Nos pone contento porque les dimos una alegría y todavía dura. Me gustaría que los chicos de la Selección también puedan salir y vivir el reconocimiento de la gente», comentó Scaloni en conferencia de prense en el predio de AFA.

En el mismo sentido, agregó: «Me gusta que se vea que la Selección argentina es de todos, que vengan con esta alegría con este entusiasmo, como si fuera la primera vez. Me gusta que los hinchas vean que los jugadores son unos más de ellos».

Además, reveló que le dijo al plantel en el reencuentro: «Les volví a agradecer a ellos por haber conseguido el título, ahora son días de festejos, pero esto sigue. Ahora nos van a costar más que nunca porque nos van a querer ganar mucho más. Necesitamos una energía de todos mucho mayor porque será todo más difícil».

Por otra parte, Scaloni lamentó las bajas de Alejandro Gómez y Alejandro Garnacho, y fue tajante sobre la forma en la que van a encarar la doble fecha FIFA: «Son una lástima las dos ausencias. Sobretodo la de «Papu» (Gómez), que merecía estar. Es entendible que no lo dejen venir, pero haremos todo lo posible para que pueda estar un día con nosotros o dos».

«Confiamos en que Garnacho pueda estar en la siguiente convocatoria, es un chico en el que tenemos puestas muchas esperanzas», remarcó sobre el futbolista de Manchester United que fue buscado nuevamente por España y se negó ante la convocatoria de Argentina.

«El partido se encara de la misma manera que encaramos todos. La camiseta Argentina no permite que no des el máximo. El festejo y todo eso está bueno, pero nosotros en la cancha tenemos que hacer nuestro trabajo», añadió sobre los partidos que la «Scaloneta» deberá afrontar ante Panamá y Curazao.

En cuanto a ausencias se refiere, la convocatoria de Mateo Retegui a la selección de Italia generó debate, y Scaloni no anduvo con rodeos y dejó en clara su postura ante la decisión del atacante de Tigre: «Yo soy partidario de no intentar convencer a nadie y, a lo mejor, arruinar algo si no estamos decididos a convocarlo».

«Pasó con Marcos Senesi, que le dijimos que quizás lo íbamos a convocar. No tiene sentido cortar una trayectoria o cortarle una carrera. En ese puesto tenemos chicos que creemos que están bien. A futuro se verá si le pegué o no le pegué», analizó el técnico de 44 años.

Posteriormente, hizo hincapié en la continuidad de Lionel Messi en la Selección nacional y las chances de que llegue al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá: «Leo está bien, está para jugar, para seguir viniendo y hasta que él no diga lo contrario seguiremos. Cuándo el cambie de postura yo intentaré convencerlo».

Ante la consulta sobre que Selección es la mejor de la historia, Scaloni evitó generar una nueva grieta entre los campeones del mundo en 1978, 1986 y 2022: «Lo de (Rodrigo) De Paul fue un simple comentario, creo que es una tontería discutir cuál es la mejor Selección de la historia. Estamos acostumbrado a debatir cosas que no tienen sentido. Si me preguntás a mí, yo me quedo con las tres».

Con respecto a la próxima edición de la Copa del Mundo, la cual tendrá como principal novedad el cambio de formato ya que dejarán de ser 32 países los clasificados para competir 48, el entrenador «Albiceleste» expresó: «En principio para Sudamérica son más plazas, será un partido más. Pero aunque quiera modificarlo el fútbol es siempre el mismo. Nos tocará igual una Eliminatoria muy complicada pero estamos preparados para competir».

Por último, Scaloni cerró la conferencia de prensa a pura risas, ya que definió lo que genera en la gente el termino «Scaloneta»: «En su momento dije que no me gustaba mucho la idea. Hay gente que en la calle me llaman Scaloneta, en lugar de Lionel, al menos que recuerden el apellido de mi padre, Scaloni, ja». y agregó: «No está bueno, pero si a la gente le gusta no puedo decir nada».



Fuente: NA