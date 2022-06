Se triplicaron los gastos en dólares con tarjeta en el exterior

En los primeros cinco meses del año alcanzaron a US$ 1.516 millones.

La reactivación del turismo al exterior tras la pandemia aceleró la salida de dólares y sumó un nuevo factor de estrés para el Banco Central.

En los primeros cinco meses del año la autoridad monetaria vendió US$ 1.516 millones para atender los servicios de consumo con proveedores no residentes, tres veces más que en el mismo período de 2021 cuando había sido de US$ 491 millones.

Los datos corresponden al informe sobre Evolución del Mercado de Cambio que publica todos los meses el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este resultado se conoce en momentos en que se renueva la presión sobre el BCRA para restrinja aún más el acceso a las divisas y que sólo se destinen a alimentar la producción.

Asimismo, entre enero y mayo la entidad a cargo de Miguel Pesce entregó US$ 799 millones para ahorro, poco más que el doble que el cedido en el mismo lapso del año pasado cuando había sido de US$ 382.

Pesce fue blanco de las críticas del ala kirchnerista de la coalición de gobierno por la continua pérdida de reservas.

Durante los primeros cinco meses de 2022 el ritmo de ventas del de divisas mantuvo la misma tónica triplicando los pagos con tarjeta al exterior y duplicado la entrega de dólar ahorro.

En mayo, último dato se asignaron US$ 320 millones y US$ 130 millones para cada uno de los segmentos.

Hoy el FMI aprobó la primera revisión del acuerdo con la Argentina y girará US$ 40.030 millones para fortalecer las reservas.

Fuente: NA