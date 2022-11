“Ser médico se transformó en una idea ridícula”: la emotiva carta de un pediatra que dejará de ejercer su profesión

El protagonista de esta historia es Gonzalo Mesones quien en sus redes sociales compartió el triste momento económico que atraviesa siendo trabajador de salud.

Desde hace varias semanas trabajadores de salud protestan en reclamo de mejoras salariales. Con este conflicto latente y sin un pronóstico alentador, un pediatra de San Rafael utilizó sus redes sociales para publicar una emotiva carta de despedida.

Allí Gonzalo Mesones relató el triste momento económico que atraviesa siendo trabajador de salud y es por este motivo que dejará de ejercer su profesión por la que estudió durante años y estuvo en primera línea los siete días de la semana durante 10 años.

“En una profesión donde confluyen sentimientos tan argentinos como el orgullo, el continuo intento por mejorar en la profesión y esa solidaridad que tanto nos envalentonaba como sociedad, ha sido reducida a las cenizas. Querer ser médico en este país se transformó en una mala palabra, en una idea ridícula y solamente perseguida por gente idealista poco asesorada”, expresó.

Además fue crítico y mostró su malestar por el rol «abandónico» que sufren los médicos después de su exhaustiva labor en la pandemia: «Mientras debía realizar guardias sin los medios necesarios de protección, como en gran parte de los establecimientos, hubo un decreto en contra de las vacaciones y bonos ínfimos e insultantes”.

Por otra parte manifestó que la sociedad vive en un momento disruptivo y de caos que generó un destrato hacía el profesional de salud: “No hay respeto, no hay paciencia, no hay educación”.

En diálogo con un medio de comunicación el pediatra explicó que la decisión también fue tomada porque con su pareja querían formar una familia y con el sueldo que ganaba era imposible mantenerla: “En Pediatría y Clínica te desafío a que encuentres alguien que no piense como yo; es desde hace años”, sostuvo.

Esta problemática también generó un nuevo foco de conflicto. Los últimos índices indican que Argentina tiene un 30% menos de los pediatras necesarios para cubrir las residencias médicas.

Fuente: NA