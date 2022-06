Shakira y Piqué estarían en crisis: el jugador se habría mudado a un departamento

Medios españoles aseguran que es debido a una infidelidad por parte del jugador español y que la cantante sabe quién es la tercera en discordia.

Los rumores de separación entre Shakira y Piqué crecen cada vez más. Según medio españoles, «la cantante lo ha pillado con otra y se van a separar» motivo por el que el jugador se instaló en su departamento de soltero desde hace varias semanas.

El Periódico de Cataluña fue quien dio la primicia, para luego obtener más información por parte de “Mamarazzis”, el ciclo de las españolas Laura Fa y Lorena Vázquez. Las periodistas aseguraron que Shakira sabe el nombre y la cara de la tercera en discordia.

«Por eso habría tomado la decisión de separarse», expresó Laura Fa, y añadió: «Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso (la infidelidad) ha pasado».

En redes sociales, la ultima publicación que Shakira compartió con Piqué fue el 13 de marzo de este año, mientras que la última que el jugador compartió con ella fue el 9 de julio de 2021. En las ultimas publicaciones del defensa del Barça, los seguidores de la artista y quieren la apoyan en esta situación le comentaron emojis de vomito.

Qué hace Piqué ahora

Vecinos del jugador aseguran haberlo visto entrar y salir de su departamento de soltero, completamente solo. También por las noches lo vieron salir de fiesta junto a su compañero de equipo Riqui Puig, frecuentando las discotecas Bling Bling y Patrón, hasta las 3 de la mañana y en ambos sitios, «se le ha visto acompañado de otras mujeres».

«La palabra ‘desatado’ es la que nos ha llegado más», agregó Fa, mientras que Vázquez ha detallado que a los amigos del futbolista les parecía raro que se acostara tan tarde teniendo en cuenta que al día siguiente tenía entrenamiento.

Shakira y los palitos para Piqué

La cantante publicó a fines de abril el sencillo “Te felicito”, junto a Rauw Alejandro; con una letra que podría interpretarse como un repertorio de reproches que, hasta hoy, nadie lo había tomado como un dardo al defensa del Barça.

“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda”, es uno de los fragmentos de la canción que muchos seguidores vinculan al jugador.

Sumado a esto, en el vídeo se la ve hacer el signo de “amor y paz” con la mano, un habito que Pique tiene y hace siempre que marca un gol. Por otro lado, la cantautora viajó a Ibiza dos veces en mayo acompañada de sus hijos, Milan y Sasha, pero sin su pareja.

