Suben los aranceles a la importación de notebooks

El Gobierno dispuso aumentarlos por decreto. También tendrá impacto en los precios de las tablets.

El Gobierno modificó los aranceles de importación de cuatro clases de computadoras portátiles, para elevarlos de cero al 8% y al 16%, según el modelo.

La decisión, que impactará en los precios de esos equipos en el mercado interno, se tomó para «fortalecer al sector industrial» argentino y se formalizó a través del Decreto 136/2023, publicado este martes en el Boletín Oficial.

A través de esa norma se modificó otro decreto, de 2021, por el que se incorporaron decisiones del Consejo del Mercado Común del Mercosur que autorizaban a la Argentina a establecer una alícuota distinta al Arancel Externo Común (AEC) para bienes de capital, bienes de informática y telecomunicaciones «incluso del 0%».

Ahora, el Poder Ejecutivo dispuso elevar al 8% la alícuota para computadoras de peso inferior a 3,5 kilos, con teclado alfanumérico de por lo menos 70 teclas y con una pantalla de área superior a 140 centímetros cuadraros e inferior a 560 cm2″.

En la misma línea, modificó la alícuota aplicable en concepto de Derecho de Importación Extrazona (DIE) para llevarla al 16% en el caso de computadoras «de peso inferior a 350 gramos con teclado alfanumérico de por lo menos 70 teclas y con una pantalla de área inferior a 140 cm2» (tablets).

El decreto no incluye al resto de las computadoras que se ofrecen en el país, como las PC de escritorio, All in One, servidores y componentes para ensamblar notebooks, que continuarán ingresando con arancel cero.

El Gobierno justificó esta medida al señalar que «por su impacto económico y social, el desarrollo y promoción de una industria nacional productora de equipamientos informáticos portátiles resulta una prioridad en las políticas desarrolladas por el Gobierno Nacional«.

«El aumento de los niveles de producción de tales equipos redundará en un aumento de la oferta disponible de los mismos en el mercado interno a precios más competitivos y accesibles, permitiendo, a su vez, aumentar los niveles de las exportaciones de los bienes fabricados localmente, de alto valor agregado», añadió.

Por ese motivo, consideró conveniente «fortalecer al sector industrial en cuestión, generando los incentivos necesarios para la radicación y aumento de los volúmenes de producción de tales equipos».

La decisión oficial fue cuestionada por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta: a través de su cuenta en twitter, aseguró que a partir de este decreto «las notebooks van a ser más caras».

«Como el Gobierno de Mauricio bajó los aranceles de importación en 2017, ellos los suben. ¿Los perjudicados? Los argentinos que necesitan una computadora. Trabajar, estudiar, vivir se vuelve más caro», se quejó el también precandidato presidencial de Juntos por el Cambio.

