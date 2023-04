Susana Giménez vuelve al cine

Será a 25 años de última película. Los últimos trabajos de la diva fueron en teatro y en televisión.

Susana Giménez regresará al cine en una película de Diego Kaplan y Pablo Minces. Según aseguró el portal Variety, la diva protagonizará una comedia, a 25 años de su última película, “Esa maldita costilla”. El film contará la historia de una psicóloga infantil que lucha con su hijo de 43 años, quien se resiste a salir de su casa.

“No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años; Ciertamente no lo estaba planeando. Pero Diego es una fuerza de la naturaleza y un visionario. Cuando me presentó el proyecto, simplemente no pude resistirme y me lancé de inmediato”, dijo la diva sobre este nuevo proyecto del cual aún no se sabe su nombre.

“Susana tiene una luz especial que brilla más cuando hace humor. Su sincronización cómica es impecable. Después de la pandemia, necesitamos más risas; Esta es la oportunidad perfecta», afirmó Kaplan.

“No puedo esperar a ver a Diego y Susana trabajar juntos. Es inteligente, divertida y espontánea. Es moderno, irreverente y juguetón. La combinación de los dos solo puede traer fascinación y alegría”, aportó el productor de Los Ángeles Lucas Akoskin de Malume Entertainment.

Los últimos trabajos de Susana estuvieron relacionados con el teatro y la televisión. Presentó en Punta del Este la obra “Piel de Judas” y condujo la versión de “LOL Argentina” para Amazon Prime Video.

Si bien no protagoniza en cine desde hace casi 25 años, tuvo algunas apariciones actorales como en la serie “Porno y Helado”, de Martín Piroyanski, o las películas “Tetro” o “Delirium”. La nueva película de Susana contará con producción de Malule Entertainment, Nectar Films, MarVista Entertainment e Invercine.

Fuente: NA