Tiago PZK colabora con el nuevo trabajo de Marshmello

El artista y productor nominado al Grammy, Marshmello se une a Tiago PZK para el lanzamiento de “Como Yo :(“. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Una mezcla perfecta entre melodías melancólicas y producción nostálgica, Marshmello muestra su habilidad innata para crear música que no sólo exhibe su pericia musical, sino que consolida aún más su estatus como uno de los artistas más solicitados y polifacéticos del mundo. Sobre ritmos pop de ensueño y una percusión optimista, un Tiago enamorado recuerda a una amante del pasado mientras canta, “Nadie va querer te como yo te quise, puede que te digan lo que yo te dije, pero no sentirlo como yo… no sentirlo como yo”.

“Tiago es uno de mis artistas favoritos con los que he trabajado. Tiene un estilo especial que se refleja en su forma de componer y cantar. Nuestros estilos encajan muy bien con lo que queremos de nuestra música y, sin duda, se puede escuchar la mezcla de estilos en esta canción”, comenta Marshmello.

Sobre el tema, Tiago PZK comentó: “Me llegó la canción y me pareció un desafío ver cómo sumar mi esencia sobre todo porque hablamos distintos idiomas. Por suerte todo se dio de forma natural, como que fluyó bien. Nos conocimos en Miami a fines del año pasado cuando Argentina estaba jugando la copa del mundo. Nos juntamos en el estudio y salió todo el tema, la verdad estuvo muy bueno y hoy siento que es una buena oportunidad para mí sobre todo para llegar a nuevo público”.

El estreno de “Como yo :(“ sigue a los grandes lanzamientos de Marshmello, incluyendo el EP colaborativo, “Mellokillaz”, con Tropkillaz, “Esta vida” con la estrella urbana Farruko y el gran éxito “El merengue” en colaboración con Manuel Turizo.

Fuente: CMTV