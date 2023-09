Tini volvió a hablar sobre su salud mental: “Sigo en proceso”

La cantante habló durante su show en España y aseguró que «vale la pena volver a intentarlo».

Tini Stoessel se tomó unos minutos durante su penúltimo show de su gira por España para hablar una vez más de sus problemas de salud mental. “No importa de dónde seas, no importa que seas muy famoso o que seas súper exitoso. Una persona puede estar pasándola mal igualmente”, aseguró.

“Y si les ayuda de algo, decirles que yo todavía obviamente sigo en proceso, pero vale la pena volver a intentarlo. Quiero decírselos de verdad, de todo corazón”, dijo Tini, muy emocionada por encontrar entre su público a personas muy cercanas a ella.

“Ver que hay mucha gente que me quiere, que te quiere ver bien… A mí me emociona mucho que sea el anteúltimo show y estar compartiendo con gente que me quiere mucho y que me acompañó en un proceso personal y que me ayudaron a crecer un montonazo y que crecí como nunca antes en mi vida”, remarcó la cantante en su show en Sevilla.

“La vida se trata de intentarlo todos los días. Y todos los días van a pasar cositas pero les prometo que si lo empezás a ver desde el lugar de qué es lo que la vida me quiere estar mostrando para que yo aprenda y crezca y sea una mejor persona, te cambia la forma de aprender de esas cosas que no son tan lindas”, cerró una Tini mucho más reflexiva.

Tini Stoessel terminó su relación con Rodrigo de Paul hace pocos meses y luego reveló en una entrevista con un medio español que no estaba atravesando un buen momento, aunque nada tenía que ver con ese vínculo amoroso, sino con un problema de salud mental que le estaba costando superar: “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”.

“No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme… Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme y saqué fuerzas para alcanzar esa meta”, había contado a fines de junio.

Luego, durante un recital, agregó: “Hace tres semanas veía muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza. Poder estar acá es un gran logro y en gran parte es también gracias a ustedes por todo el amor que me dan, así que muchas gracias, de verdad”.

Fuente: NA

