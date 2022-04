Un hombre denunció que quieren matarlo por fachero: «Me tienen celos, la suerte me la dio Dios»

Este joven relató que desde 2006 lo paran en la calle cuando sale y lo amenazan con querer terminar con su vida.

Un joven misionero denunció en las últimas horas que quieren matarlo porque es «fachero» y tiene «suerte con las mujeres», por lo que tiene miedo de andar solo por la calle.

Se trata de Elías De Souza y vive en la localidad misionera de San Vicente, donde, según aseguró, es perseguido por personas muy conocidas, por celos y el hecho de ser afortunado con el sexo femenino.

«Me tienen envidia porque tengo mucha suerte con las mujeres», indicó De Sousa, conocido en la zona como «Fideozinho».

Este joven relató que desde 2006 lo paran en la calle cuando sale y lo amenazan con querer terminar con su vida.

Según sus dichos, el motivo es que es atractivo y codiciado por muchas mujeres.

«Quería declarar algo muy grave que estoy pasando. Me tienen envidia porque tengo mucha suerte con las mujeres. Es la pura verdad y no estoy mintiendo», arrancó su testimonio en una entrevista con Canal 5 San Vicente.

Cuando se va a trabajar, aseguró que «era como una carrera de autos», ya que «lo perseguían por donde caminaba», y agregó que recibió amenazas por parte de varios policías por «el gran éxito» que tiene con las mujeres.

«Había una oficial que dijo que me quería, y ellos me tienen celos. Después tengo otras que me aman a mí. Y los tipos me tienen celos, pero la suerte me la dio Dios, es así», agregó De Souza.

Por último, el joven reveló que fue a la comisaria pero no quisieron tomarle la denuncia. «Me duele el corazón pero seguiré reclamando justicia por los

hechos», concluyó.

Fuente: NA