Un sindicalista aseguró que la segmentación que es «un tarifazo y una estafa al pueblo»

El secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, se quejó de que la medida busca «volver a llenar de plata el Banco Central, otra vez a través de las tarifas».

El secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, advirtió que la segmentación de subsidios a las tarifas de energía es «un tarifazo y una estafa al pueblo».

«Cuando salió la segmentación dijimos que iba a terminar en un tarifazo», señaló el sindicalista que integra la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT).

En declaraciones radiales, Minucci afirmó que el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, apunta a «volver a llenar de plata el Banco Central, otra vez a través de las tarifas».

«Me da la sesión de que están estafando al pueblo. Primero, por un tema de segmentación. Hay empresas que durante cuatro años tuvieron un 3.400 por ciento de aumento. Esto no va a las distribuidoras, va a las generadores: va a (Marcelo) Midlin, a (Joe) Lewis, a (Nicolás) Caputo», subrayó.

El sindicalista agregó que las empresas del sector «durante 30 años no invirtieron un solo peso, no renovaron las máquinas y las distribuidoras dicen que no pueden invertir porque no tiene plata» mientras que «nosotros seguimos subsidiando para que evadan el dinero».

Las críticas del sindicalista también apuntaron contra el límite de 400 kilowatts por hora que anunció Massa para mantener el subsidio por usuario y explicó que «es un consumo bajo», ya que indicó que «el promedio es de 700 Kwh».

«La segmentación nace por el acuerdo con el Fondo, Guzmán determinó que lo van a sacar de las empresas generadoras. Pero terminan yendo a las tarifas. Que los más ricos paguen y los demás no», dijo Minucci.,

El dirigente gremial cuestionó: «¿Para qué hicieron llenar planillas? Esto es un tarifazo tremendo. Eso sigue en gas y en agua. Cuando lleguen las tarifas, la pregunta es cómo van a bajar la inflación».

