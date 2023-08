Video viral: Antonela Roccuzzo se confundió y casi besa en la boca a un compañero de Lionel Messi

Lionel Messi revolucionó el fútbol de Estados Unidos con sus goles y su primer título en Inter Miami, pero en las últimas horas fue su esposa, Antonela Roccuzzo quien se volvió tendencia a partir de un video viral en el que casi besa por error a un compañero de su marido.

En el video corresponde a los festejos por la obtención de la Leagues Cup, donde la rosarina ingresó al campo de juego para felicitar y saludar a su marido, al que al parecer confundió con Jordi Alba.

Según se observa en las imágenes registradas desde la tribuna, Antonela camina decidida hacia Alba, y ambos protagonizan el embarazoso pero divertido episodio. A favor de la joven mujer del 10, el lateral español y el delantero argentino parecen tener la misma contextura física.

Lo cierto es que el video es furor en las redes sociales y hasta recorrió el mundo generando todo tipo de reacciones.

No way Antonella got confused between Messi and Jordi Alba 😭☠️ pic.twitter.com/b6oDQ1vuUa

— 𝐃𝐀𝐌 🇦🇺 (@Futbol_DAM) August 26, 2023