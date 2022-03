El directorio del FMI deberá reunirse contra reloj para evitar el default de la Argentina

El acuerdo debiera estar aprobado antes del lunes cuando opera un vencimiento de U$S 958.498.750. Al día siguiente, hay otro pago de U$S 1.849.677.776.

Urgido por el reloj, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) deberá reunirse inmediatamente después que el Congreso Nacional sancione la Ley de Endeudamiento para evitar que el próximo lunes la Argentina caiga en default con el organismo.

Es que ese día opera un vencimiento de U$S 958.498.750 y de acuerdo a las regla del FMI no podrá estar impago al momento de la discusión de un programa de asistencia. Al día siguiente, vencen otros U$S 1.849.677.776, acumulando un total de U$S 2.808 millones.

El Senado Nacional se dispone a tratar la iniciativa que tiene media sanción de Diputados mañana y será clave la hora de la aprobación para que el texto llegue en tiempo y forma al despacho de Kristalina Georgieva. Luego queda la discusión del Directorio pero se descuenta que la iniciativa será avalada.

El board ya cuenta con el texto que de manera informal le elevó el staff del organismo que trabajó con el gobierno argentino en la confección del Programa de Facilidades Extendidas.

“El acuerdo a nivel del personal técnico aún está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que ha sido informado de manera informal sobre los elementos del programa propuesto”, comunicó Julie Kozack, Directora adjunta del Departamento Occidental del organismo, cuando el 3 de marzo anunció el acuerdo.

De allí que no se descarta que en un trámite express el Directorio del organismo de su aval el viernes para evitar entrar en colisión con las reglas que impone el estatuto.

Se espera que mañana en la habitual conferencia de prensa que ofrece jueves por medio, el vocero del FMI, Gerry Rice, aporte alguna precisión acerca de cómo se manejarán los tiempos del board.

Fuente: NA