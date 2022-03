Por fin Julieta Venegas saca un adelanto de su nuevo disco en 7 años

“Mismo amor” habla sobre la transformación de una relación. Cuándo estará en tiendas digitales.

Julieta Venegas dio un adelanto de su nueva canción, Mismo amor, que estará disponible a partir del viernes 18 en todas las plataformas digitales.

El tema, que habla sobre la transformación de una relación, será parte del nuevo disco de Venegas. Será su primer material nuevo desde Algo sucede, publicado hace siete años, en 2015.

Disco y gira

«Hace ya tiempo que tengo ganas de compartir otro disco, ésta es una etapa nueva, y estoy feliz de tener música nueva lista para salir y tocar», expresó la cantante en un comunicado.

Venegas, que nació en California y creció en Tijuana, lanza esta canción después del éxito de Lo siento BB:/, canción que grabó junto con Tainy y Bad Bunny en 2021.

Mismo amor también marca el inicio de una nueva etapa de Venegas en cuanto a sello discográfico: éste es su debut con Altafonte, una empresa independiente.

«Estoy iniciando una etapa muy linda y estoy feliz de poder compartirla con ustedes. Se viene un nuevo disco, del cual les adelanto un poquito con Mismo amor, que está producido por un artista que admiro mucho, Alex Anwandter», agregó Venegas.

Una de las figuras claves del pop chileno de los últimos años, el productor es un cantautor chileno que se hizo popular como cantante de la banda Teleradio Donoso. Desde 2010 es solista.

«De la mano de él, he visto cómo las canciones han ido creciendo hasta convertirse en lo que tenemos. Has trabajado con corazón, seriedad, emoción y todo eso es hermoso. Se los cuento, porque encontrar cómplices en la vida es tan importante, y lo que se está armando con este disco ha sido una etapa llena de aprendizaje y amor. Tengo muchas ganas de que lo escuchen. Por ahora va un adelanto”.

La letra y la música son creación de Venegas, mientras que Anwandter está a cargo de parte de la música y la producción. La canción tendrá un videoclip filmado por las hermanas argentinas Anita y Lola Piñero.

Con base en Buenos Aires

Desde 2017 vive en Buenos Aires. «La decisión de venirme a vivir a la Argentina tuvo que ver con mi pareja y con el papá de mi hija; los dos estaban acá», le contó a Clarín en una entrevista reciente.

Ahí también se refirió a una pausa que hizo en su carrera: “Cuando me vine a vivir a la Argentina cambié mucho el ritmo de mi vida y las decisiones que tomo. Comencé a priorizar la vida y mi familia, frente a muchas otras cosas».

Y agregó: «Entre 2015 y 2018 estuve de gira; fue una época muy pesada en todo sentido, y me empecé a enfermar, físicamente. Todo era un tortura. Como que no entendía, y estaba dando señales de que no estaba bien en ese lugar. No estaba feliz. En algún momento puede que no te des cuenta de que no estás feliz. En las relaciones puede ocurrir… Y a mí un día me pasó eso».

Fuente: Clarin