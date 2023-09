¡Hoy juega la Selección!: todo lo que debés saber del debut de la Argentina en las Eliminatorias

Los campeones del mundo debutan ante Ecuador en el Estadio Monumental desde las 21. Formaciones, televisación y cómo sigue la agenda del combinado albiceleste.

La Selección argentina, que debuta oficialmente como campeón del mundo, se enfrentará a Ecuador esta noche por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Monumental, tendrá el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, Jhon Perdomo estará a cargo del VAR y contará con la transmisión en directo de la señal deportiva TyC Sports y la Televisión Pública.

La Selección argentina inicia el camino hacia la defensa del título mundial obtenido en diciembre en Qatar. Aquella histórica final del mundo ante Francia, que le dio la tercera estrella al elenco nacional fue el último encuentro oficial que disputó el equipo de Lionel Scaloni.

Luego de la conquista de la Copa del Mundo, el conjunto argentino jugó cuatro amistosos y ganó los cuatro ante Panamá y Curazao, los dos en el país, y ante Australia e Indonesia en Asia. En estos partidos, el entrenador oriundo de Pujato empezó a convocar algunas nuevas caras que serán parte del futuro inmediato del campeón del mundo.

El arquero del PSV neerlandés Walter Benítez, el defensor del Lens francés Facundo Medina, el mediocampista del Brighton and Hove Albion inglés Facundo Buonanotte y el delantero del Manchester United Alejandro Garnacho son las cuatro caras nuevas que estuvieron en los cuatro amistosos y que, también, forman parte de la delegación que iniciará el proceso clasificatorio a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A los cuatro nombrados anteriormente, se les suman jugadores de gran presente en sus equipos pero sorpresas para el público argentino: Lucas Esquivel y Bruno Zapelli del Athletico Paranaense de Brasil, Alan Velasco del Dallas de Estados Unidos y Lucas Beltrán de la Fiorentina de Italia. Estos nuevos nombres dan un claro indicio del recambio que piensa llevar a cabo Lionel Scaloni en estos cuatro años hasta el Mundial a sabiendas de que los más veteranos del plantel, quizás, no lleguen a formar parte de la cita mundialista.

Aun así, el entrenador campeón del Mundo no especularía y jugaría “a la segura” ante Ecuador en el Monumental en el debut en las Eliminatorias Sudamericanas: repetiría el once inicial que derrotó a Francia en la final de Qatar del 18 de diciembre, pero aún no definió si en el ataque estará Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Scaloni sorprendió en el último entrenamiento y probó al delantero de Fiorentina Nicolás González en lugar de Ángel Di María en el once inicial. González, quien no pudo jugar el Mundial en Qatar 2022 porque sufrió un desgarro en el bíceps femoral de su pierna izquierda días antes del debut después de batallar con una molestia muscular que arrastró desde el final de la temporada con la Fiorentina, tendría la oportunidad de estar al menos en el banco de suplentes.

Por su parte, Ecuador inicia un nuevo proceso muy diferente al de Argentina pero buscando continuar con lo forjado por Gustavo Alfaro desde 2020 a 2022 donde formó un equipo competitivo con jugadores juveniles que destacan en las grandes ligas del mundo.

El español Félix Sánchez Bas, quien dirigió a Qatar en la pasada Copa del Mundo, tomó las riendas de Ecuador en marzo de este año y disputó, solamente, cuatro amistosos donde ganó tres y perdió uno ante Australia en su debut. Este será el primer encuentro oficial del barcelonés al mando de la “tricolor” y el primero en una competición sudamericana.

Ecuador inicia este proceso clasificatorio hacía el próximo Mundial con un castigo de tres puntos por el problema legal de Byron Castillo que fue mal inscripto en la pasada Eliminatoria y no fue convocado para esta primera doble fecha.

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México, Canadá 2026.

Fecha 1.

Argentina – Ecuador.

Estadio: Monumental, Capital Federal.

Árbitro: Wilmar Roldán ( Colombia ).

VAR: Jhon Perdomo ( Colombia ).

Hora: 21 TV: TyC Sports / TV Publica.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Ángel Di María o Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Alexander Domínguez; Félix Torres, Roberth Arboleda, William Pacho; Angelo Preciado, José Cifuentes, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata y Enner Valencia. DT: Félix Sánchez Bas.

Fuente: NA