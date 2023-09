Scaloni: «A Messi lo veo feliz, encontró un lugar donde lo quieren»

«Hablé ayer un rato porque llegó y se puso a disposición, se entrenó y está bien», expresó el entrenador de la Selección argentina.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó hoy que ve «feliz» al capitán Lionel Messi debido a que en el Inter Miami «encontró un lugar donde lo quieren», al tiempo que evitó hablar de las posibilidades del rosarino de estar en el Mundial 2026 pero confirmó que «está bien» para el debut de las Eliminatorias sudamericanas frente a Ecuador.

«Hablé ayer un rato porque llegó y se puso a disposición, se entrenó y está bien. Lo veo como lo ven todos, feliz. Encontró un lugar donde lo quieren y siempre digo que es feliz jugando al fútbol. La disponibilidad está para que juegue y estamos contentos de tenerlo», indicó Scaloni al ser consultado por el presente del astro argentino.

Además, agregó de cara a la doble fecha de Eliminatorias que iniciará mañana ante Ecuador y continuará el martes frente a Bolivia en la altura de la ciudad de La Paz: “Jugará todo lo que pueda jugar. Es importante que esté en la cancha”.

Por otra parte, el técnico del conjunto albiceleste evitó referirse al futuro de Messi y a sus chances de participar del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

“No sé si voy a estar yo… No hablamos de eso. El fútbol es tan cambiante. Todavía no estamos clasificados, no corresponde”, respondió tajante Scaloni.

Messi arribó ayer a la Argentina y se sumó a la concentración del plantel, por lo que es un hecho que formará parte del once inicial en el estreno de la Selección en el estadio Monumental, en un encuentro que se llevará a cabo este jueves desde las 21.

Si bien el entrenador no confirmó la formación, expresó: «El once lo tengo definido, no va a variar mucho de lo que fueron los últimos partidos porque no me dan motivos para cambiarlo. Ecuador es un gran equipo y tiene un entrenador que lo hace jugar muy bien. En base a eso puede cambiar la alineación mañana, pero siempre serán casi los mismos».

Fuente: NA