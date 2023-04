Jose Luis Espert presentó “Peso libre”, la nueva moneda con la que pretende combatir la inflación

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert reveló el lunes por la noche su propuesta para crear una nueva moneda llamada “Peso libre”. Explicó que la medida podría consistir en dividir por tres ceros el peso para que el dólar pase de 400 a 40 centavos, dijo, como ejemplo de algo que podría suceder hoy. En ese sentido, el precandidato a gobernador de Buenos Aires sostuvo que el nuevo billete sería “el símbolo de la transformación argentina” y estaría ligado a profundas reformas.

“Es un peso sin inflación, libre de mafias sindicales, libre de políticos corruptos… libre de los Baradel”, aseguró Espert al presentar su proyecto. “En la Argentina se han hecho muchos cambios de moneda. Esta moneda, el peso libre, que representa el gran cambio de la Argentina, tiene detrás un programa económico de infinidad de reformas estructurales, para que este peso sea la última moneda que se emita en la Argentina”, detalló en diálogo con TN.

#PesoLibre es reconstruir nuestra moneda, reconstruir el país. pic.twitter.com/fIY7mhryWJ — José Luis Espert (@jlespert) April 18, 2023

Este nuevo billete llevaría la cara de Juan Bautista Alberdi y sería acompañado por la reestructuración del Banco Central para convertirlo en el “Banco Central Independiente de la República Argentina”. “Es un proyecto real con la cara de Alberdi. Es el gran prócer tan olvidado por muchos gobiernos de la Argentina. Quien redactó la constitución liberal y que hizo que la Argentina creciera 40 años consecutivos”, argumentó.

A la emisión del “peso libre” la seguirían un conjunto de profundas reformas estructurales como la “apertura al comercio internacional, una nueva legislación laboral, una drástica reducción del tamaño del Estado para eliminar el déficit fiscal y reducir impuestos, una reforma educativa que priorice a la demanda, la formación en ciencias duras y blandas”.

“Con este peso libre los argentinos vamos a poder ahorrar sin temor a que todo vuele por los aires. Nuestra economía ya no soporta más experimentos: dolarizar es un salto al vacío y nosotros creemos que la mejor propuesta es la de conservar la soberanía nacional a través de una nueva moneda que sintetice la gran cantidad de reformas estructurales que se lograran hacer”, indicó.

En ese sentido, se le preguntó cómo haría para implementar esta nueva moneda y respondió que en el pasado ya hubo otros cambios tanto por ley como por decreto de la moneda y sugirió que una posibilidad sería “dividir por tres ceros la moneda de hoy y en vez de que el dólar cueste 400, pase a costar 40 centavos de peso libre”.

Sin embargo, advirtió que la Argentina deberá transitar “el síndrome de la abstinencia”. “Este drogadicto que se llama Argentina, tiene que sufrir el síndrome de la abstinencia. Hay que irle con la verdad a la gente. Con magia no se sale. Con saltos al vacío no se sale. La gente no da más de experimentos”, ratificó el economista.

Tras ello, agregó que para llevar adelante las reformas institucionales se necesitaría un gran acuerdo en el Congreso y por eso sostuvo que le propuso a “Juntos por el Cambio armar un nuevo frente opositor que incluya el liberalismo de manera institucional para que haya una gran fuerza dentro del Congreso… se necesita un enorme acuerdo acerca de qué pedazo del Estado recortamos”.

Fuente: La Nacion