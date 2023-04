Putin recorrió zonas de Ucrania ocupadas por Rusia

El presidente de Rusia estuvo en Jerson y en Lugansk, donde se reunión con altos mandos militares, en una visita denunciada por el gobierno ucraniano.

El presidente ruso, Vladimir Putin, realizó una visita sorpresa a dos provincias de Ucrania ocupadas por Rusia, en momentos en que las fuerzas ucranianas preparan una gran ofensiva. En el viaje -dado a conocer por el Kremlin, que no precisó la fecha- el mandatario se reunió con mandos militares en la sureña provincia ucraniana de Jerson y en la oriental provincia de Lugansk.

Rusia se anexó esas y otras dos provincias ucranianas vecinas, aunque sus fuerzas no las controlan totalmente. El Ejército ruso incluso tuvo que retirarse el año pasado de Jerson capital por una contraofensiva ucraniana.

Se trata de la segunda visita del líder ruso en un mes en zona ucraniana ocupada por Moscú. «El comandante supremo de las fuerzas armadas de la Federación Rusa visitó el cuartel general de la agrupación militar ‘Dniéper’», en la región de Jerson, indicó el Kremlin en un comunicado.

Putin se reunió allí con el comandante de las fuerzas aerotransportadas rusas, el general Mijail Teplinskiy, y otros altos cargos militares para hablar de la situación en las regiones de Jerson y la vecina Zaporiyia, otra de las provincias que se anexó Rusia.

La Presidencia ucraniana denunció la visita y acusó al mandatario ruso de acudir a la escena de sus «crímenes». Este viaje «es una ‘gira especial’ del autor de asesinatos en masa en los territorios ocupados», afirmó en Twitter Mijailo Podoliak, consejero del presidente Volodimir Zelenski.

Putin’s degradation is impressive. The world waited for his statement a year ago. Now they don’t. There’s no such political actor. There’s only a «special tour» of the mass murders author in the occupied and ruined territories to enjoy the crimes of his minions for the last time.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 18, 2023